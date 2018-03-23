 BM: Yaklaşık 170 bin kişi Afrin′den kaçtı | DÜNYA | DW | 23.03.2018
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DÜNYA

BM: Yaklaşık 170 bin kişi Afrin'den kaçtı

Birleşmiş Milletler, Afrin'deki çatışmalardan kaçan sivillerin sayısının yaklaşık 170 bin kişi olduğunu açıkladı. 50 bin ila 70 bin sivil Afrin'de kaldığı tahmin ediliyor.

Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin Afrin'de YPG'ye yönelik operasyonu sonrasında yaklaşık 170 bin kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı. Açıklama, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke'den geldi. Laerke, "Tahminler, 167 bin kişinin Afrin'deki çatışmalar yüzünden evlerini terk ettiğini gösteriyor" dedi. Cenevre'de basın mensuplarına konuşan Laerke, Afrin'i terk edenlerin çoğunun Tel Rıfat'a kaçtığını belirtti. Leake, Afrin'de 50 bin ila 70 bin sivilin kaldığını tahmin ettiklerini de dile getirdi.

Afrin'den kaçan sivillerin çoğu Tel Rifat'a sığındı.

Afrin'den kaçan sivillerin çoğu Tel Rifat'a sığındı.

Afrin'le ilgili bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Suriye'deki temsilcisi Elizabeth Hoff, "Çocuklar, kadınlar ve erkekler Afrin'den kaçmak için yürek burkan bir yolculuğa çıktı. Ekiplerimiz güvenli bölgelere ulaşmak için 36 saat boyunca yürümek zorunda kalan sivillerle karşılaştı" dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Afrin'den kaçanların bulunduğu bölgelere seyyar klinikler ve tıbbi malzeme gönderildiğini de duyurdu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Afrin'den kaçanların sayısının 250 bin kişiyi bulduğunu açıklamıştı.

BM'nin raporuna göre Afrin'den kaçanlar çok zor şartlar altında güvenli bölgelere ulaştı.

BM'nin raporuna göre Afrin'den kaçanlar çok zor şartlar altında güvenli bölgelere ulaştı.

Erdoğan: Noktayı koyduk ama Afrin'le bitmeyecek iş

Afrin operasyonu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir açıklama geldi. İstanbul'da AKP'nin ilçe kongresinde konuşan Erdoğan, "Afrin Harekatı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin ile bitmeyecek iş. Arkada İdlib var, Membiç var" dedi.

Türkiye'nin Afrin'de YPG'ye karşı 20 Ocak'ta başladığı operasyonda Pazar günü Afrin merkezi kontrol altına alınmıştı.  Suriye'de 2011 yılında başlayan savaşta 350 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

AFP/ÖA,GY

 

© Deutsche Welle Türkçe

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