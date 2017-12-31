BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor | DÜNYA | DW | 03.02.2018

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Kuzey Kore, kömür, demir, çelik ve BM tarafından yasaklanan diğer maddeleri ihraç ederek kendisi için alınan yaptırım kararlarını deliyor. BM, Kuzey Kore'nin bu ticaretinden sadece geçen sene 200 milyon dolar (160 milyon euro) değerinde gelir elde ettiğini belirtti.

Rapora göre, Kuzey Kore ayrıca Suriye ve Myanmar ile askeri işbirliği içerisinde.

Uzmanlardan oluşan bir panelin hazırladığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) açıklanan rapora göre, Kuzey Kore, "BM kararları ile yasaklanan bütün malları ihraç etmeye devam etti ve Ocak ile Eylül 2017 tarihleri arasında 200 milyon dolar gelir elde etti”.

Kuzey Kore "aldatıcı taktik" kullanıyor

Kömür ihracatının gemilerle Çin, Malezya, Güney Kore, Rusya ve Vietnam'a yapıldığının belirtildiği raporda, yaptırımları delmek için birbirinden farklı atlatma yöntemi, güzergâh ve aldatıcı taktik kullanıldığı aktarıldı.

Raporda Kuzey Kore'nin en son alınan yaptırım kararlarını dahi delmeye başladığını ve bunu küresel petrol tedarik zincirini, suça ortak yabancıları, offshore şirket kayıtlarını ve uluslararası bankacılık sistemini kendi lehine kullanarak yaptığı ifade edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

Özellikle Kuzey Kore'nin ABD'deki her yeri vurabilecek menzile sahip olduğunu iddia ettiği altıncı nükleer denemesi sonrasında ABD, Kuzey Kore'ye öncekilerden daha ağır ekonomik yaptırımlar yapılması için önayak olmuştu. Bu doğrultuda yedi gemi, BM'nin kömür ve petrol transferi konusundaki yaptırımlarını deldiği için dünya çapındaki bütün limanlardan men edilmişti, ancak uzmanlar raporda "bu yaygın yasa dışı aktiviteleri” engellemek için çok daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar BM yaptırımlarının uluslararası istek, koordinasyon ve yaptırımların uygulanması için gerekli kaynak aktarımı ile yeterince desteklenmediğini söyledi.

Suriye ve Myanmar ile askeri işbirliği

Raporda Suriye ile Myanmar'ın Kuzey Kore'nin BM kara listesinde yer alan ve silah ihracatı yapan kurumu KOMID ile işbirliğine devam ettiği aktarıldı.

Raporda Kuzey Kore'den Suriye'nin Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi (CERS) için kurulan paravan şirketlerine 2012 ile 2017 seneleri arasında daha önceden bildirilmemiş 40'tan fazla ziyaretin olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Rapor ayrıca, BMGK oturumunda Kuzey Kore ile ilgili rapor tartışılırken ismi açıklanmayan bir ülke temsilcisinin Kuzey Koreli teknisyenlerin Suriye'deki kimyasal silah ve füze tesislerinde halen görev aldıklarını iddia ettiğini belirtti. Suriye'nin BM temsilcisi ise bu iddiaları reddederek ülkelerindeki Kuzey Koreli teknisyenlerin spor dalında uzmanlaşmış kişiler olduğunu söyledi.

Raporda bir başka üye ülke temsilcisinin de Myanmar'ın Kuzey Kore'den konvansiyonel silahların yanı sıra balistik füze sistemleri aldığını söylediği aktarıldı.

Uzmanlar, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların bir hayli genişletildiğini, ancak uluslararası siyasi iradenin bu yaptırımların arkasında yeteri kadar yer almadığını belirtti. 2018'in bir fırsat penceresi sunduğuna dikkat çeken uzmanlar, bunun olmaması halinde uluslararası barış ile güvenliğe yönelik "feci sonuçlarının” olabileceğini söyledi.

dpa,AFP,AP/DÇÜ,BÖ

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