 BM: Kongo′da 400 bin çocuk açlıktan ölebilir | YAŞAM | DW | 11.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

BM: Kongo'da 400 bin çocuk açlıktan ölebilir

Kongo'da yaşanan insanlık krizi alarm veriyor. UNICEF'in raporuna göre Kongo'nun Kasai bölgesinde 770 yetersiz besleniyor. 400 bin çocuk da açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya.

default

UNICEF Kongo'nun Kasai bölgesinde 770 binden fazla çocuğun yetersiz beslendiğini ve acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Kongo temsilcisi Gianfranco Rotigliano, Kongo'daki çocukların durumu ile ilgili hazırladıkları raporu bugün açıkladı. Raporda Kongo'nun Kasai bölgesinde 770 binden fazla çocuğun yetersiz beslendiğine, özellikle 400 bin çocuğun durumunun da daha kötü olduğuna ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduklarına dikkat çekildi.

Açıklamasında beş yaşın altındaki çocukların yarısının yetersiz beslenmeye karşı karşıya kaldığını belirten Rotigliano, "UNICEF sorunu çözebilir ama daha fazla maddi yardıma ihtiyacı var" dedi.

400 okul saldırıya uğradı

UNICEF raporuna göre 2016 yılından bu yana Kasai bölgesinde 400'den fazla okul saldırıya uğradı ya da askeri amaçlar için kullanıldı. Bölgede 100 okul ve 200 sağlık merkezi yıkıldı ya da yağmalandı. Binlerce çocuk silahlı gruplarca zorla asker yapıldı. Kasai'deki milislerin yüzde 60‘ı 18 yaşın altındaki çocuk ve gençlerden oluşuyor.

Kongo'da uzun yıllardır farklı halk gruplarından milisler arasında çatışmalar yaşanıyor. Daha önce çatışmaların yaşanmadığı Kasai bölgesi ile Ituri vilayetinde de şiddet giderek artıyor. Yüz binlerce kişi çatışmalar nedeniyle köylerini terk ediyor. UNICEF'e göre Kasai'de 3 milyon 800 bin insan yardıma muhtaç. Bu kişilerden 2 milyon 300 bini çocuk.

Kongo - Operation gegen die ugandischen Rebellen der ADF-Nalu

UNICEF temsilcisi Rotigliano, çatışmaların azalmasıyla insanların bir kısmının köylerine döndüğünü ve bu insanların hem gıda, hem de ilaca ihtiyaç duyduğunu ifade etti. UNICEF hali hazırda Kasai'de on binlerce yetersiz beslenen çocuğa yardım ederek iki milyon çocuğa kızamık aşının yapıldığını ve eğitim almalarının sağlandığını belirtti. 

Kongo'ya yardımlar yetersiz

UNICEF, Kongo'nun dünya genelinde en kötü insani krizlerden birini yaşamasına rağmen diğer bölgelerden daha az yardım aldığını belirtti. BM verilerine göre 700 bin Kongolu çatışmalardan kaçarken komşu ülkelerden 500 bin sığınmacı ise Kongo'da bulunuyor.

Kongo'da uzun  yıllardır şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Devlet Başkanı Joseph Kabila iki dönem başkanlık yapmasının ardından anayasa uyarınca görevi bırakmak zorunda olmasına rağmen 2016 aralık ayından bu yana iktidarı bırakmayı reddediyor ve yeniden seçimlere gidilmesine karşı çıkıyor. 

KNA, dpa, epd / HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Kongo’da BM kampına saldırı: 12 BM çalışanı öldü

Kongo’daki BM barış gücü kampına düzenlenen saldırıda en az 12 BM çalışanı ve beş Kongo askeri öldü. BM Genel Sekreteri Guterres saldırıyı yakın zamanda BM çalışanlarına yapılmış en kötü saldırı olarak nitelendirdi. (08.12.2017)  

Kongo'da 40 bin çocuk madenlerde çalışıyor

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada yaklaşık 168 milyon çocuk çalışmak zorunda kalıyor. Çocuk işçiliğinin yaygın olduğu ülkelerin başında Kongo geliyor. (12.06.2017)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

BM: Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor  

Benzer içerik

Mossul Irak Zerstörung Aufbau

UNICEF: 2017 çocuklar için kabus yılı oldu 28.12.2017

UNICEF, çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklar için 2017 yılını "kabus gibi bir yıl" olarak değerlendirdi. 2017'de çocuklar kalkan olarak kullanıldı, öldürüldü, tecavüz edildi ve savaşmaya zorlandı.

Afrika Flüchtlingslager in der Nähe von Dori

Dünya çocuklar için kötüye gidiyor 20.11.2017

Dünyada milyonlarca çocuk 20 yıl öncesine kıyasla çok daha zor ve tehlikeli şartlarda yaşıyor. UNICEF'e göre, okula giden çocukların sayısı azalırken, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı artışta.

Jemen Leid der Kinder Flüchtlingslager bei Sanaa

BM: Dünya genelinde 815 milyon kişi açlık çekiyor 15.09.2017

BM'ye bağlı örgütler, dünya genelinde açlığın artışa geçtiği uyarısı yaptı. Çatışmalar ve iklim değişikliği nedeniyle yüz milyonlar yetersiz beslenirken, çocukların açlık nedeniyle gelişemediklerine dikkat çekildi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

BM: Kongo'da 400 bin çocuk açlıktan ölebilir

Kongo'da yaşanan insanlık krizi alarm veriyor. UNICEF'in raporuna göre Kongo'nun Kasai bölgesinde 770 yetersiz besleniyor. 400 bin çocuk da açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya.  

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen kuşkonmaz için geri sayım başladı. Yetiştirmesi zahmet isteyen bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 