 BM Genel Sekreteri′nden nükleer anlaşma uyarısı | DÜNYA | DW | 03.05.2018
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DÜNYA

BM Genel Sekreteri'nden nükleer anlaşma uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres İran ile nükleer anlaşmanın iptal edilmemesi yönünde uyarıda bulundu. Washington kulislerinden sızan bilgiler ise Trump’ın anlaşmadan geri çekilme kararı vereceği yönünde.

UN Generalsekretär Antonio Guterres (picture-alliance/AP Photo/K. Senosi)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran ile nükleer anlaşmanın iptal edilmemesi yönünde uyarıda bulundu. BBC'ye verdiği demeçte "Günün birinde daha iyi bir uzlaşma sağlanabilirse güzel olur” diyen Guterres, sözlerine "Ancak elimizde iyi bir alternatif yoksa bu anlaşmayı bozmamalıyız” şeklinde devam etti.

İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan anlaşmanın önemli bir diplomatik zafer olduğunu kaydeden BM Genel Sekreteri, yine de İran ile yeni müzakereler yapılması için geçerli nedenler olduğunu, bölgenin çok tehlikeli bir durumda olduğunu belirtti.

US-Präsident Donald Trump (picture-alliance/RS/MPI/Capital Pictures/M. Theiler)

Trump karar almak üzere

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan geri çekilme kararı almak üzere olduğu bildiriliyor. Haber ajansı Reuters'a bu yönde bilgi veren iki hükümet yetkilisine göre anlaşmadan geri çekilmenin tam olarak nasıl olacağı henüz netleşmiş değil.

Öte yandan kulisleri yakından takip eden başka bir isim ise anlaşmaya sadık kalınmasının da halen ihtimal dahilinde olduğunu vurguladı ve kararın bu yönde alınmasında Fransa ile ittifakın rol oynayabileceğini, ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da böylece imaj kaybına uğramayacağını kaydetti. Geçen hafta Washington’da Trump’ı ziyaret eden Macron, ABD’nin İran ile yapılmış olan nükleer anlaşmadan geri çekilmemesini talep etmişti.

Trump’ın 12 Mayıs tarihine kadar ABD’nin İran’a uygulamayı durdurduğu yaptırımlar konusunda bir değişiklik olup olmayacağına karar vermesi gerekiyor. Bu karar, fiilen Washington’ın nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği anlamına da gelecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, İran’ın en az 2025’e kadar nükleer programının en önemli bölümlerinde kısıtlamaya gitmesine karşılık Tahran’a yönelik uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters, AÜ/HS

 

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