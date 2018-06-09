 BM Genel Kurulu′ndan Filistinlilere uluslararası koruma talebi | DÜNYA | DW | 14.06.2018

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DÜNYA

BM Genel Kurulu'ndan Filistinlilere uluslararası koruma talebi

Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için çağrı yapılan karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İsrail'in kınandığı tasarı, ABD tarafından eleştirildi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin halkı için koruma talep edilen kararı kabul etti ve İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki Filistinli göstericilere uyguladığı şiddete son vermesi için çağrıda bulundu.

Bağlayıcı niteliği olmayan karar tasarısı, sekiz ret ve 45 çekimser oya karşı 120 devletin oyuyla kabul edildi. Tasarı, Arap ve Müslüman ülkeler adına Türkiye ve Cezayir tarafından BM Genel Kurulu'na sunulmuştu.

Tasarıda, İsrail'in sivillere uyguladığı "aşırı, orantısız ve rastgele" şiddet kınanırken, Gazze'den atılan roketler de eleştirildi.

ABD'nin tasarıda Hamas'ın da kınanmasını istediği değişiklik teklifi BM Genel Kurulu'nda gerekli üçte ikilik desteği alamadığı için kabul edilmedi. ABD'nin Filistin kararına eklenmesini istediği paragrafta, Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarının kınanması ve Hamas'ın provokasyon ve şiddet eylemlerine son vermesi talep edilmekteydi.

ABD: Tek taraflı bir karar

BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "İsrail işgali altındaki Filistin'de sivil halkın güvenliğinin korunmasının ve refaha kavuşturulmasının yol ve araçları ile uluslararası koruma mekanizmalarını harekete geçirilmesiyle ilgili önerilerini 60 gün içinde bildirmesi" talep ediliyor.

Benzer bir karar tasarısı, 1 Haziran'da BM Güvenlik Konseyi'nde ABD tarafından veto edilmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley "tek taraflı" olduğu gerekçesiyle eleştirdiği karar tasarısının onaylanmasını eleştirdi. Haley, "Gazze Şeridi'ndeki son şiddet olaylarından sadece İsrail'in sorumlu olduğuna karar verilmesinin, ahlaken iflas etmiş bir hüküm olduğunu" söyledi.

İsrail'in Gazze sınırında Mart ayı sonundan bu yana düzenlenen protesto eylemleri sırasında meydana gelen şiddet olaylarında en az 129 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürülmüş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

DW,dpa,AFP/AG,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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