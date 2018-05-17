 BM Gazze′ye inceleme heyeti gönderiyor | DÜNYA | DW | 18.05.2018
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DÜNYA

BM Gazze'ye inceleme heyeti gönderiyor

Birleşmiş Milletler, İsrail’in müdahalesi sonucu onlarca Filistinli'nin öldüğü olayların araştırılması için Gazze'ye heyet gönderme kararı aldı. İsrail, BM'yi "Yahudi devletini şeytanlaştırmaya" çalışmakla suçladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail askerlerinin hafta başında Filistinli protestoculara ateş açtığı ve 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği olayların araştırılması için Gazze Şeridi'ne bir savaş suçları inceleme heyeti gönderilmesini kararlaştırdı.

Konsey'de yapılan oylamada 29 lehte, iki aleyhte ve 14 çekimser oy kullanıldı. Oylanan tasarı kapsamında bölgeye "30 Mart 2018 tarihinde başlayan geniş çaplı sivil protestolara düzenlenen askeri saldırılar bağlamında iddia edilen ihlal ve istismarların araştırılması için derhal bağımsız, uluslararası bir araştırma komisyonu gönderilmesi" öngörülüyor.    

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki göstericilere karşı güç kullanmasını sert bir dille eleştirerek İsrail'i orantısızlıkla suçlamıştı. El Hüseyin, "İsrail'in açıklamalarında haklılığını gösteren herhangi bir belirti bulunmadığını" söylemişti.

İsrail'den tepki: İkiyüzlü ve absürt

İsrail Dışişleri Bakanlığı, BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Konsey'in İsrail'e karşı "taraflı" olduğu ve Konsey'de "ikiyüzlülük ve absürtlüğün hüküm sürdüğü" savunuldu.

Bakanlık, BM'nin "İsrail karşıtı bir çoğunluk tarafından" yönetilen bir kurum olduğunun "bir kez daha kanıtlanmış olduğuna" vurgu yaptı. "Konsey'in amacının hakikatin ortaya çıkarılması olmadığını herkes biliyor" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, amacın "İsrail'in kendini savunma hakkını kullanmasına engel olunması ve Yahudi devletinin şeytanlaştırılması" olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, "Konsey, dünyadaki gerçek insan hakları ihlallerini sürekli olarak görmezden geliyor. Bunun yerine Ortadoğu'daki tek demokrasiye saldırmayı tercih ediyor" denildi. Açıklamada İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerinin "yasalara uygun" olduğu belirtildi.

dpa,AFP/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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