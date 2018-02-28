 BM Güvenlik Konseyi′nde acil Suriye toplantısı | DÜNYA | DW | 07.03.2018
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DÜNYA

BM Güvenlik Konseyi'nde acil Suriye toplantısı

BM Güvenlik Konseyi Suriye’de uyulmayan ateşkesi görüşmek üzere acil olarak toplanıyor.

UN Sicherheitsrat Abstimmung über Waffenruhe in Syrien (picture alliance/ZUMAPRESS.com)

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki son gelişmeleri ve uyulmayan 30 günlük ateşkes kararını ele almak üzere Çarşamba günü  acil olarak toplanıyor. New York'taki oturum kapalı kapılar ardında yapılacak. Toplantının İngiltere ve Fransa'nın talebi üzerine düzenleneceği belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülke ateşkes kararına uyulmamasının sonuçlarını masaya yatıracak.

BM Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta düzenlediği oturumda Rusya'nın da onay vermesi üzerine Suriye genelinde ateşkes kararı almıştı. Güvenlik Konseyi kararında ateşkes ile çatışmaların sürdüğü bölgelere yardımların ulaştırılmasını, çatışmalarda yaralananların ve hasta olanların da tahliye edilebilmesini hedeflemişti.

Ateşkes kararına uyulmadı

BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararına başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'nin birçok bölgesinde uyulmadı. Çatışmaların giderek şiddetlendiği Doğu Guta'ya yardımlar saldırıların devam etmesi nedeniyle kesilmek zorunda kalmıştı.

Konsey kararında "teröristlerle karşı düzenlenen operasyonların ateşkes kapsamında olmadığı" vurgusu yer alıyor. Afrin'de düzenlediği operasyonlarda ateşkes kararına uymayan Türkiye de PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG ile terör örgütü olarak mücadele ettiğini gerekçe olarak gösteriyor.

BM İnsan Hakları Raporu açıklanacak

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin bugün Cenevre'de düzenleyeceği basın toplantısında, BM'nin dünya üzerindeki insan hakları ihlalleri konusundaki yıllık raporunu açıklayacak. Yıllık raporda Suriye'deki insan hakları ihlallerine de geniş yer verilmesi bekleniyor.

Raporda Suriye'nin yanı sıra Myanmar ve Yemen'in de aralarında bulunduğu 47 ülkedeki ihlallerin bilançosu çıkarılacak. El Hüseyin, Doğu Guta ile ilgili önceki hafta yaptığı açıklamada, Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırıları, "muhtemel savaş suçu ve insanlığa karşı işlenmiş suç" diye nitelendirmişti. 

AFP, dpa/ HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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