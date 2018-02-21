 BM Güvenlik Konseyi Suriye′de ateşkesi oylayacak | DÜNYA | DW | 22.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

BM Güvenlik Konseyi Suriye'de ateşkesi oylayacak

BM Güvenlik Konseyi bugün Suriye'de 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören tasarıyı oylayacak. 72 saat içinde yürürlüğe girebilecek tasarı, bölgedeki sivillere insani yardım, gıda ve ilaç tedarik edilmesini öngörüyor.

Syrien - Luftangriffe auf Rebellengebiet Ost-Ghuta (picture-alliance/AP/Syrian Civil Defense White Helmets)

Önerdiğimiz linkler

Suriye ordusu ve Rusya'nın muhaliflerin elinde olan Doğu Guta'ya yönelik operasyonunda bilanço ağırlaşıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi üç günde 310 kişinin öldüğünü açıkladı. (21.02.2018)

Suriye'nin Doğu Guta ve Afrin bölgelerinde giderek artan gerilime uluslararası toplumdan sert tepkiler geldi. BM Genel Sekreteri Guterres Rusya, Türkiye ve İran'ı "verdikleri sözleri" tutmaya çağırdı. (21.02.2018)

İsveç ve Kuveyt tarafından yapılan çağrı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde perşembe günü Suriye'de 30 günlük ateşkes öngören tasarının oylanması bekleniyor.

İsveç BM Daimi Temsilciliği, çarşamba günü yaptığı açıklamada, tasarıyı hazırlayan iki ülkenin oylamanın "en kısa zamanda" yapılması talebinde bulunduklarını açıkladı. İlan edilmesi istenen ateşkesin, insanı yardımların gerekli bölgelere ulaştırılması ve yaralıların tahliye edilmesini mümkün kılması bekleniyor.

Rusya da perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'ni Doğu Guta'daki durumu görüşmek üzere bir toplantıya çağırdı. Bölgede yaşanan gelişmeleri "karmaşık bir durum" olarak betimleyen Rusya BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Suriye ordusunun savaştığı kişiler teröristler ve teröristler Şam'ı bombalıyor" şeklinde konuştu. Şam yönetiminin ana destekçisi olan Rusya'nın bugün yapılacak oylamayı veto edip etmeyeceği henüz belirsiz.

Washington: Barbar Esad rejimi

USA UN Sicherheitsrat Nikki Haley

Nikki Haley

ABD'nin daimi temsilcisi Nikki Haley ise Nebenzia'ya cevaben "Sivilleri hedef alan bu saldırıların terörizmle mücadeleyle bir alakası olduğunun iddia edilmesi akıl almaz" ifadesini kullandı. "Barbar Esad rejimi tarafından saldırılara maruz bırakılan erkek, kadın ve çocukların hayatlarını kurtarma umuduyla acilen harekete geçmenin artık zamanı geldi" diyen Haley, ABD'nin sözkonusu tasarıyı destekleyeceğini ve "konseyin her üyesinin de öyle yapması gerektiğini" ifade etti.

Kabul edildiği takdirde sözkonusu tasarının 72 saat içerisinde yürürlüğe girmesi ve bunu takip eden 48 saat içerisinde insani yardımların ulaşımı ve tıbbi tahliyelerin başlaması öngörülüyor. Tasarı kapsamında, Şam yönetiminin Doğu Guta, Yermük, Fua ve Kefreya bölgelerine yönelik ablukasının kaldırılması ve böylece "hayatta kalmaları için gerekli olan gıda ve ilaç" yardımının sivillere ulaştırılmasının sağlanması isteniyor.
Video izle 01:09

Doğu Guta'da iki günde 250 kişi hayatını kaybetti

"Dünya üzerinde cehennem"

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Doğu Guta'da pazar gününden bu yana yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, daha önce Şam yakınındaki Doğu Guta'daki çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yapmıştı. Salı günü sözcüsü vasıtasıyla yaptığı açıklamada Guterres, çatışmada yer alan tüm taraflara, sivillerin korunması da dahil olmak üzere temel insan hakları ilkelerine sadık kalma çağrısında bulunmuştu. Guterres, Doğu Guta'da "dünya üzerinde cehennem" yaşandığını ifade etmişti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın yakınlarındaki Doğu Guta, İslamcı grupların kontrolünde bulunuyor. Suriye ordusu bölgeyi günlerdir ağır bir bombardımana tutuyor. Suriye devlet medyası, yakın gelecekte bölgeye geniş çaplı bir kara harekatı düzenleneceğini duyurmuş bulunuyor.

Rusya, Türkiye ve İran, Doğu Guta'yı Astana görüşmeleri kapsamında çatışmasızlık bölgesi ilan etmişti.

AFP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Doğu Guta'da iki günde 250 kişi hayatını kaybetti  

Benzer içerik

Syrien Angriff auf Ost-Ghouta

Doğu Guta'daki gelişmelere uluslararası tepki 21.02.2018

Suriye'nin Doğu Guta ve Afrin bölgelerinde giderek artan gerilime uluslararası toplumdan sert tepkiler geldi. BM Genel Sekreteri Guterres Rusya, Türkiye ve İran'ı "verdikleri sözleri" tutmaya çağırdı.

USA UN Sicherheitsrat

BM Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin için acil toplanacak 24.07.2017

Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi'nin son günlerde İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin artması üzerine bugün acil toplanacağı bildirildi.

Flaggen Kurdistan Irak

BMGK Kuzey Irak referandumundan endişeli 22.09.2017

BM Güvenlik Konseyi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumunun "istikrarsızlaşmaya" yol açabileceği uyarısında bulundu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Venezuela Caracas - Venezuela Flagge mit Schatten eines Protestierenden (picture-alliance/AP Photo/F. Llano)

Venezuela'da muhalefet başkanlık seçimini boykot edecek

Venezuela'nın en büyük muhalefet ittifakı 22 Nisan'daki başkanlık seçimini boykot edecek. Başkan Maduro siyasi ve ekonomik krize rağmen oylamayı kazanacağına güveniyor. 

FOTO-GALERİ

Filmstill - Isle of Dogs – Ataris Reise (2017 Twentieth Century Fox)

Berlinale'deki favori yapımlar

Berlin Film Festivali heyecanı sürüyor. Altın Ayı'nın sahipleri 25 Şubat Pazar günü açıklanacak. İşte favoriler:  