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DÜNYA

BM Güvenlik Konseyi Afrin'i görüştü

BM Güvenlik Konseyi Türkiye'nin Afrin harekatını değerlendirdi. Konseyden Türkiye'ye karşı bir kınama ya da operasyonu sonlandırma talebi gelmedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Fransa'nın talebi üzerine toplanarak Türkiye'nin Afrin harekâtını ve Suriye'de kötüye giden insani krizi değerlendirdi.

BM'nin yardımlardan sorumlu yetkilisi Mark Lowcock'un raporunun da ele alındığı toplantı, kapalı kapılar ardından yapıldı. Toplantının ardından gazetecilere konuşan Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, oturumda Afrin operasyonunun gündeme geldiğini söyledi. Delattre, "Oturumdaki tartışmada itidal çağrımızın paylaşıldığına inanıyorum" dedi ve Fransa'nın "Türkiye'nin güvenliğine, topraklarına ve sınırlarına karşı dikkatli olduğunu" belirtti.

Delattre ayrıca, "Müttefikler arasındaki birliği en öncelikli konu, yani özellikle terörle ve Daeş'le mücadele bağlamında devam ettirmek hayati önem taşıyor" diyerek, Suriye'deki insani krizin "bir numaralı sorumlusunun" Esad rejimi olduğunu söyledi.

Ankara YPG'yi PKK'nın Suriye kolu olarak görüyor. PKK, AB ve ABD tarafından da terörist örgüt olarak kabul ediliyor. Ancak ABD, Suriye'de IŞİD ile mücadelesinde YPG ile işbirliği yapıyor ve bu konu ABD ile Türkiye arasındaki en önemli gerginlik sebeplerinden birini oluşturuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından bazılı Batılı ülkeler, YPG'ye yönelik operasyon nedeniyle IŞİD'le mücadelenin etkilenmesinden endişe ediyor.

Erdoğan komutanlardan bilgi aldı

TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik hava operasyonunu 20 Ocak'ta başlattı. TSK "Zeytin Dalı" adı verilen operasyonda "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait" hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekâtı'nın son durumuyla ilgili video konferans yöntemiyle bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgilere göre Erdoğan, saat 23.00’te Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda video konferans aracılığıyla askeri yetkililerle canlı bağlantılar gerçekleştirdi. İlk olarak harekatın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2'nci Ordu’nun Hatay’daki Harekât Merkezi’ne bağlanan Erdoğan, Afrin’e yönelik operasyonla ilgili son bilgileri Korgeneral İsmail Temel Metin’den dinledi. Erdoğan, daha sonra da Genelkurmay Başkanlığı Harekât Merkezi ve Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde görevlerinin başında olan generallerle görüştü.
 

AFP/AP,SSB/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

  

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