 BM Facebook’un insan kaçakçılarını denetlemesini istiyor | DÜNYA | DW | 06.04.2018
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DÜNYA

BM Facebook’un insan kaçakçılarını denetlemesini istiyor

Veri skandalı ile uğraşan Facebook’a çağrı yapan BM, Facebook ile WhatsApp’ın insan kaçakçılarına karşı denetlenmesi istedi.

Deutschland Immer mehr soziale Netzwerke (picture-alliance/dpa/M. Becker)

Veri skandalı ile uğraşan sosyal medya platformu Facebook’a bir çağrı da Birleşmiş Milletler'den (BM) geldi.

BM, Facebook ile Facebook’un sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın programlarını insan kaçakçılarının kullanımlarına karşı denetlemelerini istedi.

BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) basın ve iletişim birimin başındaki Leonard Doyle, Facebook ile WhatsApp’ın Ortadoğu ile Afrika’daki insan kaçakçıları için temel haberleşme aracı olduğunu belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) basın ve iletişim birimin başındaki Leonard Doyle

Uluslararası Göç Örgütü'nden Leonard Doyle, Facebook ile WhatsApp'ın insan kaçakçılarının faalieytlerine karşı denetlenmesini istedi.

İnsan kaçakçılarının Facebook ile WhatsApp üzerinden işlerinin reklamını yaptıklarını ve göçmenlerle bu kanallardan iletişim sağladığını belirten Doyle, insan kaçakçılarının ayrıca göçmenleri taciz ettiğini, göçmenlerin ailelerinden fidye istemek için onları rehine alarak şiddet uyguladığını ve bu platformlar üzerinden göçmenlerin ailelerine ulaştıklarını aktardı.

IŞİD'e karşı uygulanan denetim

Doyle, Facebook’un IŞİD gibi radikal İslamcı örgütlerin Facebook'ta reklam yapmasına izin vermediği gibi insan kaçakçılarına da izin vermemesi gerektiğini belirterek, sosyal medya platformuna insan kaçakçılarına karşı önlem alması yönünde çağrıda bulundu.

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Avrupa’nın polis teşkilatı olan Europol, 2017 sonu itibariyle veri tabanlarında olup takip ettikleri 65 bin göçmen kaçakçısının olduğunu söyledi. Europol’e göre bu kaçakçılar en fazla Avrupalı ülkelerden geliyor. (05.04.2018)

Facebook’un izinsiz bir şekilde alınan kullanıcı verilerinin tahmin edilenden daha fazla olduğunu açıklamasından sonra skandal büyüyor. Ayrıca krizden etkilenen Türk kullanıcılarının sayısının 235 bin olduğu açıklandı. (05.04.2018)

Facebook’taki veri skandalının boyutlarının tahmin edilenden daha büyük olduğu ortaya çıktı. Facebook’un yöneticilerden Schroepfer, 87 milyon kullanıcıya ait verinin paylaşılmış olabileceğini açıkladı. (04.04.2018)

“Büyük teknoloji şirketlerinin yerine getirmedikleri büyük sorumlulukları var” diyen Doyle, bu şirketlerin uygulamalarını insan kaçakçılarının erişimine çok kolay hale getirdiklerini ifade etti.

Doyle, büyük teknoloji şirketlerinin motivasyonunun müşteri çekmek olduğunu söyleyerek, gelişen dünyada şirketlerin pazara hakim olma yarışında olduklarını söyledi.

Uzmanlar insan kaçakçılarının her türlü sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını kullandıklarını, ancak en fazla Facebook’taki sayfaları, kapalı grupları, canlı yayın özelliği ile WhatsApp’ı kullandıklarını belirtiyor.

AFP/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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