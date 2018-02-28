BM: Doğu Guta′daki müşterek suç kabul edilemez | DÜNYA | DW | 04.03.2018

BM'nin Cenevre'deki merkezinden yapılan açıklamada, Suriye ordusunun kuşatması altındaki Doğu Guta'da bombardımanın devam ettiği ve şiddettin giderek tırmandığı vurgulandı. Bölgeye insani yardımların ulaştırılmasından sorumlu Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, "Acil ateşkes yerine saldırılar daha da şiddetlendi" dedi. BM Doğu Guta'da Şubat ayı ortasından bu yana neredeyse 600 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin kişinin de yaralandığını açıkladı.

Öte yandan muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'nın bazı bölgelerinin Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği duyuruldu. Muhalifler Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı rejim güçlerinin bölgenin yüzde 10'unu ele geçirdiğini haber verdi.

Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar Hafta boyunca süren hava saldırıları Şam yakınlarındaki Doğu Guta’ya düzenlenen hava saldırılarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler’in 30 günlük ateşkes çağrısına rağmen Beşar Esad’a bağlı güçler bölgedeki saldırılarını sürdürdü.

Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar "Dünya üzerindeki cehenneme bir son verin" Suriye rejiminin 19 Şubat’ta başlayan saldırılarına ilişkin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Dünya üzerindeki cehenneme" derhal son verme çağrısında bulundu. Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki son birkaç yerleşim yerinden biri olan Doğu Guta’da yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor ve birçoğu bölgeyi terk edemiyor.

Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar Kimyasal saldırı haberleri Bölgedeki aktivist ve doktorlara göre birkaç kişi klorin gazına maruz kalanların gösterdiği semptomları sergileyerek hastanelere sevk edildi. Suriye yönetimi ise kimyasal silah kullandığı iddialarını reddediyor.

Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar Füze kalıntıları Bir erkek ve çocuk Doğu Guta’nın en büyük kasabası olan kuşatma altındaki Duma’da füze kalıntılarını inceliyor. Bölgedeki birçok kişi son bir haftayı sığınaklarda geçirdi.

Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar Yıkıntıların ortasında Rejimin son bombardımanının öncelikli hedefi Duma oldu. Bu Suriyeli saldırılarda moloza ve yıkıntıya dönmüş evini temizlemeye çalışıyor.

Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar Gıda ve su sıkıntısı Aktivistlere göre Duma’daki sivillerin gıda ve su stokları tükenmek üzere. Kuşatma altındaki kasabada yaşayanlar günlerdir sığınaklarda barınıyor. Çoğu zaman gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için kafalarını dahi dışarı çıkaramıyor.

Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar BM’den ateşkes çağrısı Cumartesi günü BM Güvenlik Konseyi bir karar alarak 30 günlük bir ateşkesin “derhal” başlatılmasını talep etti. Ancak bu ateşkes IŞİD ve El Kaide’ye karşı operasyonları kapsamıyor. Bu maddenin arkasında Esad’ın müttefiki ve BMGK daimi üyesi Rusya’nın olduğu tahmin ediliyor.



400 bin sivil abluka altında

Suriye rejim güçlerinin Rusya'nın da desteğiyle havadan ve karadan saldırıları devam ettiği Doğu Guta'da 400 bin dolayında sivil mahsur durumda.

Rusya'nın başlattığı günlük 5 saatlik ateşkes uygulamasına uyulmadığı gelen haberler arasında. Bölgeden sivillerin tahliyesi planlanan biçimde yapılamadığı gibi, çatışmaların devam ettiği bölgeye acil yardımlar da ulaştırılamıyor.

BM Koordinatörü Panos Moumtzis, "bölgede açlık vakalarının arttığını ayrıca hastanelere yönelik bombardımanın da arttığına dair haberler geldiğini söyledi. Moumtzis, "Sivil halka yönelik işlenen bu müşterek suç kabul edilemez” dedi. Şam'da da muhaliflerin bombardımanında onlarca sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Video izle 01:00 Paylaş Doğu Guta'ya insani yardım ulaştırılamıyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2tCsN Doğu Guta'ya insani yardım ulaştırılamıyor

Birleşmiş Milletler çarpışmalar nedeniyle aylardır bölgeye yardım malzemesi ulaştıramıyor. 2011 yılından bu yana devam eden Suriye'deki savaşta yüz binlerce kişi öldü, milyonlarca Suriyeli de komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Reuters/AFP/MK/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe