 BM: Doğu Guta′daki müşterek suç kabul edilemez | DÜNYA | DW | 04.03.2018
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DÜNYA

BM: Doğu Guta'daki müşterek suç kabul edilemez

BM verilerine göre, Suriye ordusunun kuşatması altındaki Doğu Guta bölgesinde Şubat ayı ortasından bu yana neredeyse 600 kişi hayatını kaybetti.

Syrien Konflikt in Ost-Ghuta (picture-alliance/Photoshot/A. Safarjalani)

BM'nin Cenevre'deki merkezinden yapılan açıklamada, Suriye ordusunun kuşatması altındaki Doğu Guta'da bombardımanın devam ettiği ve şiddettin giderek tırmandığı vurgulandı. Bölgeye insani yardımların ulaştırılmasından sorumlu Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, "Acil ateşkes yerine saldırılar daha da şiddetlendi" dedi. BM Doğu Guta'da Şubat ayı ortasından bu yana neredeyse 600 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin kişinin de yaralandığını açıkladı.

Öte yandan muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'nın bazı bölgelerinin Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği duyuruldu. Muhalifler Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı rejim güçlerinin bölgenin yüzde 10'unu ele geçirdiğini haber verdi.

  • Man carrying wounded man in eastern Ghouta (picture-alliance/dpa/AP/Syrian Civil Defense White Helmets)

    Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar

    Hafta boyunca süren hava saldırıları

    Şam yakınlarındaki Doğu Guta’ya düzenlenen hava saldırılarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler’in 30 günlük ateşkes çağrısına rağmen Beşar Esad’a bağlı güçler bölgedeki saldırılarını sürdürdü.

  • Damaged buildings in Douma, eastern Ghouta (Reuters/B. Khabieh)

    Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar

    "Dünya üzerindeki cehenneme bir son verin"

    Suriye rejiminin 19 Şubat’ta başlayan saldırılarına ilişkin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Dünya üzerindeki cehenneme" derhal son verme çağrısında bulundu. Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki son birkaç yerleşim yerinden biri olan Doğu Guta’da yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor ve birçoğu bölgeyi terk edemiyor.

  • Child and man with breathing masks (Reuters/B. Khabieh)

    Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar

    Kimyasal saldırı haberleri

    Bölgedeki aktivist ve doktorlara göre birkaç kişi klorin gazına maruz kalanların gösterdiği semptomları sergileyerek hastanelere sevk edildi. Suriye yönetimi ise kimyasal silah kullandığı iddialarını reddediyor.

  • Man inspecting remains of a missile (Reuters/B. Khabieh)

    Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar

    Füze kalıntıları

    Bir erkek ve çocuk Doğu Guta’nın en büyük kasabası olan kuşatma altındaki Duma’da füze kalıntılarını inceliyor. Bölgedeki birçok kişi son bir haftayı sığınaklarda geçirdi.

  • Man clearing rubble (Reuters/B. Khabieh)

    Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar

    Yıkıntıların ortasında

    Rejimin son bombardımanının öncelikli hedefi Duma oldu. Bu Suriyeli saldırılarda moloza ve yıkıntıya dönmüş evini temizlemeye çalışıyor.

  • Man carrying water canisters (Reuters/B. Khabieh)

    Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar

    Gıda ve su sıkıntısı

    Aktivistlere göre Duma’daki sivillerin gıda ve su stokları tükenmek üzere. Kuşatma altındaki kasabada yaşayanlar günlerdir sığınaklarda barınıyor. Çoğu zaman gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için kafalarını dahi dışarı çıkaramıyor.

  • UN Security Council votes on Syria ceasefire (picture alliance/ZUMAPRESS.com)

    Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar

    BM’den ateşkes çağrısı

    Cumartesi günü BM Güvenlik Konseyi bir karar alarak 30 günlük bir ateşkesin “derhal” başlatılmasını talep etti. Ancak bu ateşkes IŞİD ve El Kaide’ye karşı operasyonları kapsamıyor. Bu maddenin arkasında Esad’ın müttefiki ve BMGK daimi üyesi Rusya’nın olduğu tahmin ediliyor.


400 bin sivil abluka altında

Suriye rejim güçlerinin Rusya'nın da desteğiyle havadan ve karadan saldırıları devam ettiği Doğu Guta'da 400 bin dolayında sivil mahsur durumda.

Rusya'nın başlattığı günlük 5 saatlik ateşkes uygulamasına uyulmadığı gelen haberler arasında. Bölgeden sivillerin tahliyesi planlanan biçimde yapılamadığı gibi, çatışmaların devam ettiği bölgeye acil yardımlar da ulaştırılamıyor.

BM Koordinatörü Panos Moumtzis, "bölgede açlık vakalarının arttığını ayrıca hastanelere yönelik bombardımanın da arttığına dair haberler geldiğini söyledi. Moumtzis, "Sivil halka yönelik işlenen bu müşterek suç  kabul edilemez” dedi. Şam'da da muhaliflerin bombardımanında onlarca sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.
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Doğu Guta'ya insani yardım ulaştırılamıyor

Birleşmiş Milletler çarpışmalar nedeniyle aylardır bölgeye yardım malzemesi ulaştıramıyor. 2011 yılından bu yana devam eden Suriye'deki savaşta yüz binlerce kişi öldü, milyonlarca Suriyeli de komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Reuters/AFP/MK/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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