BM: Dev bir trajedi karşı karşıyayız | DÜNYA | DW | 09.03.2018

Suriye'de sekizinci yılına giren iç savaşla ilgili olarak bugün bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'deki sivillerin karşı karşıya kaldığı şartların her zamankinden daha kötü olduğunu söyledi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi

Lübnan ziyareti sırasında konuşan Grandi, "Bu yedi yıllık savaş geride dev bir insan trajedisi bıraktı. Hayatta kalanlar adına bu yıkım dolu çatışmayı artık bitirmenin zamanı" ifadesini kullandı. Suriye'de 2011 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı başlayan protesto gösterilerine şiddet olaylarının karışmasıyla iç savaşa dönüşmüştü.

"Kaybeden Suriyeliler"

Yüksek Komiser, ayrıca Suriye'deki sivillerin yüzde 69'unun aşırı yoksulluk şartlarında hayatta kalmaya çabaladıklarını işaret ederek "Bu anlamsız askeri çözüm arayışında mutlak bir kazanan yok, ancak kaybedenleri apaçık görebilirsiniz; onlar Suriyeliler" şeklinde konuştu.

Suriye'de ailelerin yüzde 90'ından fazlası yıllık gelirlerinin yarısından fazlasını gıda harcamalarına ayırmak zorunda kalırken yiyecek ve içecek fiyatları savaş öncesi dönemin sekiz katına çıkmış durumda.

BM verilerine göre savaş öncesi yaklaşık 20 milyon nüfusu olan ülkede son yedi yılda yaşanan çatışmalar şu ana kadar beş buçuk milyondan fazla Suriyeli'yi ülke dışına kaçmaya zorladı, altı milyondan fazla Suriyeli de ülke içinde yer değiştirdi.

BM, ülkedeki şiddetin yol açtığı kaosu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sivillerin karşı kaşıya kaldığı en büyük yerinden edilme durumu olarak değerlendiriyor.

Yaklaşık yarım milyon kayıp

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre savaşın başlangıcından bu yana 340 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Bir dönem ülkenin neredeyse yarısını ele geçiren IŞİD'e karşı ülkenin güney ve güneydoğusunda rejim ve rejime destek veren Rus güçleri, kuzeydoğusunda ise ABD'nin oluşturduğu koalisyon çerçevesinde büyük ölçüde Halk Koruma Birlikleri (YPG) unsurlarından oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mücadele ediyor.

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DW,AFP/ÇÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe