 BM: Dev bir trajedi karşı karşıyayız | DÜNYA | DW | 09.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

BM: Dev bir trajedi karşı karşıyayız

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşın ülkeyi dev bir trajedi ile karşı karşıya bıraktığını söyledi.

default

Suriye'de sekizinci yılına giren iç savaşla ilgili olarak bugün bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'deki sivillerin karşı karşıya kaldığı şartların her zamankinden daha kötü olduğunu söyledi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi

Lübnan ziyareti sırasında konuşan Grandi, "Bu yedi yıllık savaş geride dev bir insan trajedisi bıraktı. Hayatta kalanlar adına bu yıkım dolu çatışmayı artık bitirmenin zamanı" ifadesini kullandı. Suriye'de 2011 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı başlayan protesto gösterilerine şiddet olaylarının karışmasıyla iç savaşa dönüşmüştü. 

"Kaybeden Suriyeliler"

Yüksek Komiser, ayrıca Suriye'deki sivillerin yüzde 69'unun aşırı yoksulluk şartlarında hayatta kalmaya çabaladıklarını işaret ederek "Bu anlamsız askeri çözüm arayışında mutlak bir kazanan yok, ancak kaybedenleri apaçık görebilirsiniz; onlar Suriyeliler" şeklinde konuştu.

Önerdiğimiz linkler

Doğu Guta'da dün düzenlenen saldırılar sonrası en az 60 kişi tedaviye alındı. Bazı hastalarda klor gazına maruz kalındığını gösteren semptomlar olduğu belirtiliyor. (08.03.2018)

Suriye’nin kuşatma altında Doğu Guta bölgesindeki insani krizle ilgili acil toplanan Güvenlik Konseyi derhal ateşkes çağrısında bulundu. (07.03.2018)

Çatışmaların 18 Şubat’tan bu yana devam ettiği Doğu Guta’da hayatını kaybeden sivillerin sayısı 800’ü ulaştı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da var. (06.03.2018)

Türkiye İdlib ve Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki bölgede dokuz kamp kurmayı planlıyor. Kamplarda 170 bin kişinin barındırılması öngörülüyor. (06.03.2018)

Suriye'de ailelerin yüzde 90'ından fazlası yıllık gelirlerinin yarısından fazlasını gıda harcamalarına ayırmak zorunda kalırken yiyecek ve içecek fiyatları savaş öncesi dönemin sekiz katına çıkmış durumda.

BM verilerine göre savaş öncesi yaklaşık 20 milyon nüfusu olan ülkede son yedi yılda yaşanan çatışmalar şu ana kadar beş buçuk milyondan fazla Suriyeli'yi ülke dışına kaçmaya zorladı, altı milyondan fazla Suriyeli de ülke içinde yer değiştirdi.

BM, ülkedeki şiddetin yol açtığı kaosu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sivillerin karşı kaşıya kaldığı en büyük yerinden edilme durumu olarak değerlendiriyor.

Yaklaşık yarım milyon kayıp

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre savaşın başlangıcından bu yana 340 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Bir dönem ülkenin neredeyse yarısını ele geçiren IŞİD'e karşı ülkenin güney ve güneydoğusunda rejim ve rejime destek veren Rus güçleri, kuzeydoğusunda ise ABD'nin oluşturduğu koalisyon çerçevesinde büyük ölçüde Halk Koruma Birlikleri (YPG) unsurlarından oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mücadele ediyor.
Video izle 02:49

Doğu Guta da Halep'in kaderini yaşıyor

DW,AFP/ÇÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Doğu Guta da Halep'in kaderini yaşıyor  

Benzer içerik

Syrien Flüchtlinge in Idlib

Türkiye Suriye'de 170 bin kişilik kamp kuracak 06.03.2018

Türkiye İdlib ve Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki bölgede dokuz kamp kurmayı planlıyor. Kamplarda 170 bin kişinin barındırılması öngörülüyor.

USA Pentagon

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: IŞİD'le mücadele durakladı 05.03.2018

ABD Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle IŞİD’e karşı mücadelede duraklama yaşandığını açıkladı.

Syria Krieg

Şam'dan Doğu Guta'ya takviye güç 07.03.2018

Suriye ordusunun 800 sivilin öldüğü Doğu Guta'ya 700 kişilik takviye güç gönderdiği belirtiliyor. Türkiye ise ABD'yi Afrin'e gitmeye hazırlanan YPG'lileri engellemeye çağırdı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

USA Trump besiegelt Strafzölle auf Stahl und Aluminium (picture-alliance/AP Photo/S. Walsh)

Düpedüz şantaj

ABD yoğun protestolara rağmen ithal çelik ve alüminyumdan zamlı gümrük vergisi alınmasına dair kararnameyi imzaladı. DW'den Michael Knigge kararı "müttefiklere inen şamar" diye değerlendiriyor. 

FOTO-GALERİ

Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/O. Orsal)

“Erkek işleri”ndeki kadınlar

Her geçen gün daha fazla kadın erkek egemenliğindeki işlerde çalışıyor. Peki bu meslekleri seçen kadınlar neler yaşıyor? 