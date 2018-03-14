 Bilim dünyası bir dahiyi kaybetti | DÜNYA | DW | 14.03.2018
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DÜNYA

Bilim dünyası bir dahiyi kaybetti

Fizik dünyasının en popüler ismi İngiliz bilim insanı Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Hawking, evrenin sırlarını çözmeye çalıştığı çalışmalarıyla tanınıyordu.

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Dünya çapında tanınan İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking 76 yaşında İngiltere'nin Cambridge kentindeki evinde hayata gözlerini yumdu. Üç çocuk babası Hawking'in ölümü aile sözcüsü tarafından duyuruldu.

Hawking muzdarip olduğu ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz: kas erimesi ve omurilikte tahribat) hastalığı nedeniyle hareket yeteneğini tamamen kaybetmişti. Bilgisayar yardımıyla çevresiyle irtibat kurabilen ve tüm zamanların en büyük bilim insanlarından sayılan Hawking'in sağlık durumu son yıllarda kötüleşmişti.

Evrenin başlangıcı ve kara delikler konusundaki bilimsel çalışmalarıyla fizik dünyasında ilerlemeler sağlayan Hawking, "evreni bütünüyle tanımak, evrenin neden şimdiki görünümüyle var olduğunu bilmek ve neden evren olduğunu bilmek istediğini" söylüyordu.

Stephen Hawking, 1988 yılında çıkan Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabıyla da geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

8 Ocak 1942'de dünyaya gelen Hawking fizik öğrenimi sırasında ALS hastalığına yakalanmıştı. 1968 yılında tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan İngiliz fizikçi, ağır sağlık sorunlarına rağmen Cambridge Üniversitesi'nde matematik profesörü olmuş ve 30 yıl ders vermişti.

İki kez evlenen Hawking'in ilk evliliği 30, ikinci evliliği ise 11 yıl sürdü. Bu evliliklerden üç çocuğu oldu.

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"İnsanlık uzayda yeni bir dünya aramalı"

Stephen Hawking, Büyük Patlama (Bing Bang) ve kara deliklerle ilgili yeni bulgulara ulaştı. Uzaydaki kara deliklerin son durak olmadığı tezini savunun Hawking, çekim gücü sayesinde ışık dâhil her şeyi yutan kara deliklerin kuvantum fiziğinin sonucu olarak buharlaştıklarını savunuyordu.

Evreni yaratan Büyük Patlama'nın matematiksel özelliğinde fizik yasalarının geçersiz olmasının yaratıcı bir güç gerektirdiği tezini inceleyen Hawking, Albert Einstein'ın İzafiyet Teorisi'nin Büyük Patlama'nın habercisi olduğu sonucuna vardı. Stephen Hawking İzafiyet Teorisini kuantum fiziğiyle birleştirip Dünya'nın formülünü bulmak için on yıllarca çalıştı.

Hawking zamanda yolculuk ve uzaylıların varlığı gibi popüler konularda da yorum yapıyordu. Zeki robotlar, iklimin ısınması, nükleer savaşlar ve genetik yapısıyla oynanmış virüslerin insanlığın sonunu getirebileceğini savunuyordu. Yerkürenin barınmaz hale gelebileceğine dikkat çeken ünlü fizikçinin "Eninde sonunda yıldızlara bakmak zorunda kalacağız” şeklindeki sözleri büyük ilgi uyandırmıştı.

DW, dpa/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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