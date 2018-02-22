Beyaz Saray′da bir istifa daha | DÜNYA | DW | 01.03.2018

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Hope Hick'in görevini bırakma kararı aldığı açıklandı. 29 yaşındaki Hicks, bir yılı deviren Trump yönetimi altında bu görevden ayrılan dördüncü isim oldu.

Eski bir manken olan Hicks'in istifası, Rusya'nın ABD'deki seçimlerdeki rolünü araştıran ABD Temsilciler Meclisi'ne bağlı komisyonda 8 saat süren ifadesinden bir gün sonra geldi.

İstifa kararı ile ilgili Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump, Hicks'e son üç yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar için teşekkür etti ve kendisini özleyeceğini dile getirdi. Trump açıklamasında Hicks'in önüne gelen başka fırsatları değerlendirmek için bu kararı aldığını da aktardı.

Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan Hicks ifadesinde Trump'a zaman zaman "beyaz yalanlar" söylediğini dile getirmiş, ancak Rusya soruşturması konusunda yalan söylemediğini aktarmıştı.

Bir dönem ABD Başkanının kızı Ivanka Trump'ın danışmanlığını yapan Hicks, Trump ailesine en yakın isimlerden biri olarak görülüyordu. Hicks, seçim kampanyası döneminde Trump'ın basın sözcülüğü görevini yürütmüştü.

Beyaz Saray'da istifalar dinmiyor

Hicks, Trump'ın iletişim bürosunda bir yıl içerisinde istifa eden dördüncü isim oldu. Hicks'ten önce iletişim direktörlüğünü yürüten Antony Scaramucci, görevde geçirdiği 10 günün ardından istifasını açıklamıştı.

Bir yıl boyunca Trump'ın ekibinden çok sayıda kilit isim de Beyaz Saray'la yollarını ayırdı. Bu isimler arasında Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığını üstlenen Michael Flynn, Beyaz Saray Genel Sekreteri Reince Priebus, Basın sözcüsü Sean Spicer ve Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon yer alıyor.

AFP,AP/ÖA,GY

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