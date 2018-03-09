 Beyaz Saray Trump′ın Kuzey Kore koşulunu açıkladı | DÜNYA | DW | 10.03.2018
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DÜNYA

Beyaz Saray Trump'ın Kuzey Kore koşulunu açıkladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la sadece ülkesini nükleersizleştirme yönünde adım atması halinde bir araya gelebileceğini açıkladı.

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la görüşme planlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Kim nükleersizleşme yönünde "somut adımlar atmadığı ve somut önlemler almadığı" sürece buluşmanın gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Kim'in ülkesini nükleersizleştirme konusunda büyük sözler verdiğini vurgulayan Sanders, ABD'nin bunun gerçekleşeceğinden emin olduğunu belirterek "Başkan, ilerleme kaydedeceğimiz konusunda çok umutlu" dedi.

Bildkombo Kim Jong Un und Donald Trump

Kuzey Kore'den farklı olarak güçlü bir pozisyondan müzakere ettiklerini belirten Sanders, "Şuna açıklık getirmeme izin verin: ABD hiçbir taviz vermemiştir, Kuzey Kore ise bazı sözler vermiştir" şeklinde sözlerini sürdürdü. Bu sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Sanders, başlatılan nükleersizleşmenin bağlayıcı koşullarda kontrol edilmesi gerektiğini de kaydetti.

Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong aracılığı ile Trump'ı görüşmeye davet etmiş ve Trump'ın da bu daveti kabul ettiği açıklanmıştı. Görüşmenin yeri ve zamanı henüz belli olmadı, ancak tarihi zirvenin mayıs ayına kadar gerçekleşebileceği belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, cuma günü Cibuti'yi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, yer ve zamana ilişkin çalışmaların birkaç hafta daha devam edebileceğini belirtti. Tillerson, yeni iletişim kanalları açılması için bağlantı sayısının artırıldığını ifade etti.

dpa,rtr/HS,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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