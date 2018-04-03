 Beyaz Saray: Suriye′de hızla sona yaklaşıyoruz | DÜNYA | DW | 04.04.2018
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DÜNYA

Beyaz Saray: Suriye'de hızla sona yaklaşıyoruz

Beyaz Saray, Suriye'de IŞİD ile mücadelenin bir süre daha devam edeceği ve ardından ülkedeki ABD askeri misyonunun hızla sona erdirileceğini açıkladı.

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Washington'dan ABD birliklerinin Suriye'deki varlığının ele alındığı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısıyla ilgili açıklama geldi. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gerçekleştirilen toplantıda ''Suriye'deki ABD birliklerinin IŞİD tamamen yenilene kadar bölgede tutulmasını kabul ettiği'' kaydedildi. Birliklerin bir süre daha Suriye'de kalması konusunda mutabık kalınmasına karşın, Trump'ın ''askerlerin yakın zamanda ülkeden çıkması konusunda ısrarcı olduğunu'' belirten yetkili, ''(Suriye'den) hemen çekilecek değiliz, ancak başkan uzun süreli bir taahhütten de yana değil'' şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da yaptığı yazılı açıklamada, ''Suriye misyonunun tamamlanmak üzere olduğunu'' belirtti, ancak geri çekilme için bir tarih vermedi. ''ABD ve müttefiklerinin Suriye'de ufak da olsa hala varlık gösteren IŞİD'i tamamen yok etmekte kararlı olduklarını'' vurgulayan Sanders, ABD'nin geleceğe ilişkin planları ile ilgili de müttefiklerine danışmaya devam edeceğinin altını çizdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü, ''Bölgedeki ve diğer coğrafyalardaki ülkelerin ve Birleşmiş Milletler'in barışın sağlanması yönünde çaba göstermesini ve IŞİD'in yeniden canlanmasının önüne geçmesini istiyoruz'' diye konuştu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, bugün ABD'nin birliklerinin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine ilişkin bir karara varıldığını ve karara ilişkin resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağını söylemişti.

Votel: Asıl zorlu süreç şimdi başlıyor

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel de Salı günü Suriye'deki misyonun henüz tamamlanmadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Suriye‘de 2014'ten bu yana IŞİD'in ele geçirdiği toprakların yüzde 90'ının örgütten geri alındığını ve son birkaç yıl içinde askeri açıdan oldukça büyük ilerleme kaydedildiğini ifade eden Votel, ''Ancak asıl zorlu sürecin şimdi başladığı kanaatindeyim'' diye konuşmuştu. Votel, bu sürecin ''bölgelerin istikrara kavuşturulması, yerinden edilenlerin evlerine dönmelerinin sağlanması ve yeniden yapılanmanın uzun vadeli sorunlarının ele alınmasını'' kapsadığını belirtmişti.

ABD'nin Suriye‘de 2 bine yakın askeri bulunuyor.

DW,Reuters,AP,AFP,dpa/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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