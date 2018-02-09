Beyaz Saray ISS′i özelleştirmek istiyor | DÜNYA | DW | 12.02.2018

Washington Post gazetesi NASA'daki gizli bir iç yazışmaya dayanarak ABD yönetiminin Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) özelleştirmeyi planladığını yazdı. Gazetenin haberinde Beyaz Saray'ın masrafları yüksek olan ISS projesini 2025 yılına kadar finanse ettikten sonra kısmen özel sektöre devredeceği belirtildi.

NASA'nın ISS'in geleceğiyle ilgili raporunda, ISS'e verilen devlet desteğinin 2025'te sona ermesinin istasyonun yörüngesini terk edeceği anlamına gelmediği ve özel sektörün istasyonun bazı bölümlerini ticari amaçla kullanabileceği yer aldı.

NASA, önümüzdeki yedi yıllık dönemde uluslararası ve ticari ortaklıklarını artırmayı ve yeryüzüne yakın yörüngede insanlı uçuşların devam ettirilmesini planlıyor.

Uzayda özel sektör çağı

ABD yönetiminin bütçe taslağında ISS'in sorunsuz şekilde özelleştirilebilmesini sağlayacak "ticari kapasiteyi genişletme" programına 150 milyon dolar ayrılması öngörülüyor.

ISS projesinin temeli bundan 20 yıl önce ABD, Rusya, Avrupa Birliği, Japonya ve Kanada'nın imzaladığı uluslararası anlaşmayla atılmış, 2001 yılında ISS'deki çalışmaların kısmen özel sektöre devredilmesine başlanmıştı. İstasyona yapılan ikmal uçuşlarını SpaceX ve Orbital ATK şirketleri üstlenmişti. ABD'nin Uzay Mekiği programının sona erdiği 2011 yılından bu yana astronotlar ISS'e sadece Rus Soyuz roketleriyle ulaşabiliyorlar.

DW,AFP/AG,HS

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