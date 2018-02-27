Berlusconi’nin dönüşü İtalyanları böldü | AVRUPA | DW | 03.03.2018

Sicilya adasının sahil kenti Palermo, gerek şehir gerekse nüfus olarak son derece renkli. Ballaro'daki semt pazarına girdiğimizde, esnaf ve halk arasında göçmenlerin fazlalığı hemen dikkat çekiyor. Santa Chiara Kilisesi'nin rahibi Enzo Volpe, bundan 30 yıl önce Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçan göçmenlere kapılarını açan ilk İtalyan kenti olduklarını anlatıyor.

Ancak rahip Volpe, seçim kampanyası boyunca özellikle göçmenlerin propaganda malzemesi yapılmış olmasından son derece rahatsız:

"Seçim kampanyası boyunca kullanılan dil çok sertti. Gerek sağ gerekse sol cenahın, oy avcılığı yaparken göç konusunu seçim malzemesi yapması beni korkutuyor. Oysa politikacılar göçmenleri tehlike olarak değil, kaynak olarak görmeli. Macerata'da yaşadığımız son şiddet olayından sonra ırkçılık ve göç ile ilgili sorunlara konsantre olduk. Böylece aramızdaki bağları güçlendiren birlik duygusunu unutmaya başladık.”

Üç hafta kadar önce Macerata'da bir aşırı sağcı, koyu tenli insanların üzerine rastgele açmış, olayda altı göçmen ağır yaralanmıştı.

Berlusconi: Göçmenler saatli bomba

İtalya'da dört kez başbakanlık koltuğunda oturan medya patronu Silvio Berluconi, vergi kaçakçılığından mahkum olması nedeniyle seçimlerde bizzat aday değil. Buna rağmen kurucusu olduğu "Forza Italia” (İtalya İleri) partisinin genel başkanlığını yürütmeye devam eden Berluconi, seçim kampanyasında en ön saflarda yer aldı. Macerata'daki olayın ardından sahibi olduğu televizyon kanallarına çıkan Silvio Berluconi, göçmenler için "her an patlayabilecek birer saatli bomba” benzetmesini yaptı.

İtalya'da dört kez başbakanlık koltuğuna oturmuş olan Berlusconi'nin yeniden meydanlara inmesine farklı tepkiler var.

Ayrıca partisinin de dahil olduğu sağ ittifakın seçimi kazanması durumunda 600 bin göçmenin sınırdışı edileceği sözünü de verdi. Bu açıklamanın ardından yapılan kamuoyu yoklamalarında Forza Italia'nın yanı sıra aşırı sağcı Fratelli d'Italia (İtalya'nın Biraderleri) ve Lega (Birlik) partilerinin oluşturduğu sağ ittifakın, rakipleriyle arayı biraz daha açarak ilk sıradaki yerini daha da sağlamlaştırdığı görüldü.

"Televizyondaki seçim kampanyasına bakıldığında, İtalya'nın göçmenler haricinde başka hiçbir sorunu olmadığı izlenimine kapılmak mümkün.”

Bu sözler, geçen yıl Akdeniz üzerinden Palermo'ya kaçak göçmen olarak gelen 25 yaşındaki Gineli Süleyman Bangoura'ya ait. Ücretsiz dil kursuna giderek var gücüyle İtalyanca öğrenmeye çalışan Bangoura, "Bazı adaylar, sırf daha fazla oy alabilmek için göç konusunu en ince ayrınıtısına kadar işliyor. Bu da beni biraz korkutuyor doğrusu” diyor.

‘Başarı, kadınları cezbediyor'

Ada Terenghi, Berlusconi'nin göç politikasını sonuna kadar destekleyen politikacılardan. Forza Italia adına Palermo'dan ilk kez parlamentoya seçilmek için yarışan eski belediye memuru Terenghi, bu tutumunu şöyle gerekçelendiriyor:

"Biz kampanyamızı göçmenler üzerinden yürütmedik. Aksine göçmenlerin çoğu İtalya'da mutsuz ve memleketlerine dönmek istiyor. Bu nedenle de sınırların korunmasını ve göçmenlerin sınır dışı edilmesini esas alan bir göç yasasını savunuyoruz.”

İtalya'da hemen her siyasetçinin gündeminde göçmen politikası var. Berlusconi de bu yarışta geri kalmıyor.

Devlet bütçesinin yıllardır açık verdiğini hatırlatan Ada Terenghi, eski İtalya başbakanının başarılı işadamı kimliğine vurgu yapıyor: "Berlusconi, ne kadar mahir olduğunu geçmişte defalarca kanıtladı. Hedefe odaklı, tutkulu ve hırslı yapısı, biz Sicilyalıları etkileyen en önemli özellikleri. Umarım yakında tüm İtalyanlar da bizimle aynı görüşte olur.”

Ada Terenghi'nin Berlusconi'nin geçmişteki aşk maceralarına yaklaşımı da oldukça ılımlı: "Çok güçlü olduğu için kadınlar da ona yakın olmak istiyor. Yani başarı, kadınları cezbediyor.”

Peki çapkınlığı ile ün salmış ve reşit olmayan bir genç kızla birlikte olduğu gerekçesiyle mahkemeye çıkmış birini bir kadın olarak desteklemek çelişki değil mi?

Terenghi bu soruya "Ben insanları, haklarındaki iddialara göre değil, icraatlarına göre değerlendiriyorum. Berlusconi'nin bilgi ve becerisiyle İtalya'da hâlâ birşeyleri değiştirebileceğine inanıyorum” yanıtını veriyor.

"Mafyanın ekmeğine yağ sürecek"

Ancak herkes Terenghi gibi düşünmüyor. Kentin 40 yıl kadar önce tüm dünyanın "mafya başkenti” olduğunu, ancak zamanla bu etkinin kaybolduğunu söyleyen Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando, Forza Italia'nın da dahil olduğu sağ ittifakın seçimi kazanması durumunda, mafyanın tekrar güç kazanmasından endişe ediyor: "Berlusconi'nin mafya olduğunu iddia etmiyorum. Ama siyaset tarzı tam da mafyanın ekmeğine yağ sürecek türden. İşlerin alelacele yürütülmesinden geleneksel devlet mekanizmasının devre dışı bırakılmasından, suç örgütleri de menfaat sağlıyor.”

Ballaro pazarındaki esnaflar arasında ise eski başbakanı destekleyenlerin sayısı hiç de az değil. "Silvio iktidardayken işler daha iyi yürüyordu. Daha fazla istihdam vardı” diyen bir satıcıya, komşu tezgâhtan hemen destek geliyor: "Berlusconi bizi kurtarabilir. Oyumu kesinlikle ona vereceğim. Çok zengin olan, daha az çalar. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır sanırım.” Sayıları az olsa da karamsarlar da seslerini duyurmaya çalışıyor: "İster sağı seçeyim, ister solu. Hiçbir şey farketmeyecek. Herşey aynı kalacak.”

Rahip Enzo Volpe o ise bu esnaf kadar karamsar değil. Peder Volpe, bölgesinin çok kültürlü ve renkli olarak kalması için mücadele etmeye devam edeceğini belirtiyor ve ekliyor: "Dinî değerlerimiz, insanları dışlamamızı ya da onlara ayrımcılık yapmamızı yasaklıyor. Politikacıları, buradaki insanlara bir fırsat tanımaya çağırıyorum.”

Doris Pundy / Palermo

© Deutsche Welle Türkçe