Berlin'den Trump'ın açıklamalarına tepki

ABD ve Rusya arasında giderek tırmanan Suriye gerilimi uluslararası alanda endişe ile izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından Suriye'ye saldırı düzenleneceğine ilişkin yaptığı paylaşımlara Almanya'da farklı siyasi partilerden tepki geldi.

Trump'a en sert tepkiyi Yeşiller partili milletvekili Jürgen Trittin gösterdi. Trittin, Trump'ın paylaşımlarıyla ilgili olarak "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Suriye'ye gideceği sırada Twitter üzerinden Rusya'ya savaş ilan etmek sorumsuzluk" dedi. "Önce vurup, ardından araştırma yapma taktiği George W. Bush'a ait" diye konuşan Trittin, Trump'ın açıklamalarının Suriye'deki durumdan daha çok ABD iç politikasındaki baskıyla ilgisi olduğunu ifade etti.

Jürgen Trittin

CDU'lu Kiesewetter: AB ve ABD ortak hedef belirlemeli

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili dış politika uzmanı Roderich Kiesewetter ise Trump'ın açıklamalarının geçen hafta sonunda Duma'da düzenlendiği ileri sürülen kimyasal saldırının ardından geldiğini hatırlattı. DW'ye konuşan Kiesewetter, "BM Güvenlik Konseyi'nin Batılı üç büyük ülkesinin (ABD, İngiltere ve Fransa) Suriye'nin kimyasal silah kapasitesine hava saldırısı düzenlenebileceğini dile getirmeleri, Suriye'deki kimyasal saldırının ardından anlaşılır bir durum. Ancak ilan edilen bu cezalandırma, araç olmaktan amaç olmaya dönüşmemeli. Bizim bundan daha çok AB ülkelerinin ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD ile ortak, yakın bir şekilde onayladığı stratejik bir hedefe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Roderich Kiesewetter

Lindner: Şiddet tırmanabilir

Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner ise Suriye savaşının daha da şiddetlenebileceği uyarısında bulundu.

Lindner Berlin'de yaptığı açıklamada "Partim Suriye'deki muhtemel kimyasal saldırıyı korku ve endişe ile takip ediyor. Bu görmezlikten gelinemez. Ancak askeri müdahale seçeneği gündemde olsa da geçen yıllar askeri müdahalenin tek başına çözüm olmayacağını gösterdi" dedi.

Christian Lindner

Lindner, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenlenecek olası bir askeri müdahaleye katılmaları halinde Suriye krizinin NATO'ya taşınabileceği endişesini de dile getirdi. Lindner bu nedenle Alman hükümetinin diplomatik adım atmak zorunda olduğunu belirtti.

Sol Parti askeri müdahaleye karşı

Sol Parti ise askeri müdahalelere ilkesel olarak karşı çıkıyor.

Sol Parti Meclis Grup Başkanları Sahra Wagenknecht ve Dietmar Bartsch tarafından yapılan açıklamada, "Alman hükümeti Batılı bir koalisyonun yönettiği bir saldırıyla ülkemizin anlamsız, sonuçları kestirilemeyen askeri bir tırmanışın içine çekilmesine izin vermeyeceğini ifade etmek zorunda" denildi.

Merkel'den Duma açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Meseberg'de yaptığı açıklamada, Duma'daki muhtemel kimyasal saldırı konusunda, "Suriye rejimine işaret eden ciddi ipuçları var. Bu temelde daha sonra değerlendirmeler yapılacaktır" dedi.

Daha fazlasını okumak için: Merkel'den Duma açıklaması

Merkel dün yaptığı açıklamada da Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığından "şüphesi olmadığını" söylemiş, ancak olası saldırıyı kimin düzenlediği konusunda yorum yapmamıştı.

DW, AFP, dpa / HT, HS

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