 Berlin′de yeni hükümet hazırlıkları hızlandı | ALMANYA | DW | 05.03.2018
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ALMANYA

Berlin'de yeni hükümet hazırlıkları hızlandı

Almanya'da Sosyal Demokratların koalisyon anlaşmasını onaylamasının ardından hükümet kurma çalışmaları hızlandı. Yeni hükümetin 14 Mart'ta göreve başlaması bekleniyor.

Deutschland Koalitionsverhandlungen von Union und SPD (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti üyelerinin koalisyon anlaşmasına onay vermesinin ardından Berlin'de hükümet kurma çalışmalarına hız verildi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclis'e Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'i başbakan adayı olarak önerdi. Merkel'in başbakan olarak seçileceği oturum ile yeni hükümet üyelerinin yemin töreninin 14 Mart'ta yapılması planlanıyor.

Hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) de yeni hükümette yer alacak bakanlarını açıkladı. CSU lideri Horst Seehofer yeni hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yapacak. Seehofer önümüzdeki hafta Salı günü de Bavyera Eyaleti'ndeki başbakanlık görevini eyalette bugüne dek Maliye Bakanlığı'nı üstlenen Markus Söder'e devredecek.

Horst Seehofer

Horst Seehofer

Şimdiye dek CSU Genel Sekreterlik görevini üstlenen Andreas Scheuer ise yeni hükümette Ulaştırma Bakanı olacak. Scheuer'in yerine Genel Sekreterlik koltuğuna ise Markus Blume oturacak. Kalkınma Bakanı Gerd Müller ise bu görevi sürdürmeye devam edecek. CSU Genel Başkan Yardmcısı Dorothee Bär, Başbakanlığa bağlı Dijitalden Sorumlu Devlet Bakanı görevine gelecek.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise hükümette yer alacak bakanların isimlerini henüz açıklamadı. Partinin hükümette yer alacak bakanların listesini önümüzdeki Pazartesi günü açıklaması bekleniyor. SPD'nin üstleneceği en önemli bakanlık Dışişleri için de henüz bir aday dile getirilmedi. Merkel'le başbakanlık için yarışan Martin Schulz Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmekten vazgeçtiğini açıklamıştı.

Merkel: Hızla işe koyulacağız

Dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Angela Merkel, Berlin'de yaptığı açıklamada yeni hükümetin bir an önce işe koyulacağını belirtti. Merkel, "Seçimlerin üzerinden neredeyse altı ay geçtikten sonra insanlar haklı olarak birşeyler olmasını, özellikle de planların hayata geçirilmesini talep ediyor" diye konuştu.

Deutschland Merkel Statment zur GroKo vor der CDU Sitrzung in Berlin

Federal Meclis'in 14 Mart'ta kendisini başbakan seçeceğini umduğunu belirten Merkel, hükümetin Almanya'daki insanlara hizmet vermesi için bütün gücüyle çalışacağını dile getirdi. Merkel koalisyon anlaşmasının yapılması gereken görev ve ödevlerle dolu olduğunu söyleyerek "Önemli ödevlerimiz gelecek için istihdamı güvenceye almak ve Almanya'da halkın yaşam koşullarını birbirine yaklaştırmak" diye sözlerini sürdürdü. 

SPD üyelerinin yüzde 67'sının yeni koalisyon sözleşmesini onaylamasına da değinen Merkel, "Bu onay ortak hükümet çalışmaları için çok iyi bir temel" diye konuştu.

CDU Genel Sekreteri Annegret-Kramp-Karrenbauer ise Berlin'de yaptığı açıklamada, koalisyon sözleşmesinin hükümeti oluşturan bütün partiler için önemli bir temel teşkil ettiğinin altını çizerek "Biz CDU olarak bu sözleşmeye uyacağız" dedi.

Anketlere göre SPD iyileşme yolunda

RTL ve n-tv televizyon kanallarının yaptırdığı "Trendbarometer" adlı ankete göre son haftalarda oy kaybına uğrayan Sosyal Demokrat Parti iyileşme yolunda. SPD bir önceki haftaya göre yüzde bir artış sağlayarak oy oranını yüzde 19'a çıkardı. Hıristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) bir puan kaybederek yüzde 34'e geriledi.

Federal Meclis'te temsil edilen diğer siyasi partilerin oy oranında ise önceki haftaya göre değişme olmadı. Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti'nin oy oranı yüzde 9, Yeşiller'in yüzde 12, AfD'nin oy oranı ise yüzde 13 olarak açıklandı.

Forsa'nın yaptığı ankete katılanların yüzde 66'sı hareket kabiliyetine sahip bir hükümetin kurulmasından memnuniyet duyduğunu belirtirken Focus dergisinin yaptığı ankete katılanların yüzde 55'i de yeni hükümetin yasama döneminin sonuna dek görev yapacağına inandığını belirtti.

AFP,dpa/HT,HS 

© Deutsche Welle Türkçe

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