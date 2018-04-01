 Berlin′de Yahudi karşıtı saldırı | ALMANYA | DW | 18.04.2018
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ALMANYA

Berlin'de Yahudi karşıtı saldırı

Berlin'de Yahudi takkesi takan iki kişi hakaret ve saldırıya uğradı. Saldırının görüntüleri internette yayınlandı.

Screenshot Youtube Antisemitischer Angriff in Berlin (Jüdisches Forum JFDA)

Berlin'de iki kişi Yahudi düşmanlığı içeren sözlerle tahkir edilerek saldırıya uğradı. Polis biri İsrailli iki gencin üç kişinin hakaretine uğradığını ve saldırganlardan birinin kemerini çıkararak birine vurduğunu açıkladı. Üç saldırgan daha sonra oradan uzaklaştı. Polisin verdiği bilgilere göre, kemerini çıkaran fail Arapça "Yahudi" diye bağırdı. 

İsrailli genç saldırı sırasında çektiği filmi internette yayınladı. 

Kaçan saldırganların peşine düşen Yahudi'ye saldırganlardan birinin şişeyle vurmaya başladığı ve cesur bir görgü tanığının araya girerek saldırganı durdurduğu açıklandı. Üç saldırgan hakkında hakaret ve yaralama suçlarından kovuşturma başlatıldı.

Okullarda bilgilendirme kampanyası

Almanya eyalet eğitim bakanlarıyla Almanya Yahudileri Merkez Konseyi'nin ortaklaşa hazırladığı ‘okullarda antisemitizm ile mücadele kampanyası' başladı. Öğretmenler ortak internet sitesine Yahudilerle ilgili ders malzemesi yükleyebilecek. Eyalet Eğitim Bakanları Kurulu Başkanı ve Thüringen Eyalet Eğitim Bakanı Helmut Holter öğrencileri şiddet, bezdiri ve nefrete karşı bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de öğrencilerin Yahudilik hakkındaki bilgilerinin sınırlı olduğunu ve önyargılı davrandıklarını belirtti.

DW, dpa, Kna/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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