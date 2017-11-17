Berlin'de yılbaşı için geniş güvenlik önlemi

Almanya'nın en büyük açıkhava yılbaşı partisi bu yıl yine başkent Berlin’de düzenlenecek. Brandenburg Kapısı ile Zafer Sütunu arasında kalan 17 Haziran Caddesi'nde “Hoşgeldin 2018” sloganı ile düzenlenecek parti için hazırlıklar sürüyor. Parti kapsamında konserlerin yanı sıra gece yarısı dakikalarca sürecek havai fişek gösterisi planlanıyor.

Yüz binlerce kişinin katılmasının beklendiği parti dolayısıyla güvenlik önlemleri de artırıldı. Partinin organizatörlerinden Anja Marx, güvenlik önlemleri için harcanan bütçenin altı rakamlı olduğunu söyledi.

Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, parti süresince Brandenburg Kapısı çevresindeki bütün girişler betonarme barikatlar ve yan park etmiş polis araçlarıyla kapatılacak. Bunun yanı sıra 17 Haziran Caddesi'nin çevresi günler öncesinden tamamen çitlerle çevrildi. Parti için nakliyat yapan bütün araçlar ise polis tarafından kontrol ediliyor.

Polisin verdiği bilgilere göre, Brandenburg Kapısı'ndaki yılbaşı partisine gelenler de sıkı bir şekilde kontrol edilecek ve çantalarda arama yapılacak. Alana büyük çantalar ve bavul sokulmasına izin verilmeyecek. Açıkhava yılbaşı partisinde, sivil polislerin ve özel güvenlik firması çalışanlarının görev yapacağı belirtiliyor.

Yetkililer tarafından verilen bilgilere göre, Berlin genelinde bu yıl 1600 ek polis memuru görev yapacak.

Partinin yapılacağı alanda havai fişek ve maytapların kesinlikle yasak olmasına rağmen önlem olarak iki seyyar itfaiye karakolu kuruldu. Alanda ayrıca 140 sağlık görevlisi hazır bulunacak.

Kutlamalar için alana gelenler geçen yıl olduğu gibi kontrol edilecek

Kadınlar için güvenli alan

Brandenburg Kapısı'ndaki açıkhava partisinde kadınlar için de güvenli alan (Safety Area) oluşturuldu. Tacize maruz kalan kadınların başvurabileceği bu çadırlarda bu konuda özel eğitim almış Alman Kızıl Haç görevlilerinin mağdur olan kadınlara destek sağlaması öngörülüyor.

İki yıl önce Köln'deki yılbaşı kutlamalarında yaşanan taciz olaylarının ardından bu konudaki hassasiyet artmıştı. Berlin Polis Sözcüsü Thomas Neuendorf, “Hayır demek hayırdır ve bu rağmen fail hâlâ uzaklaşmıyorsa biz harekete geçiyoruz” açıklamasında bulundu.

Ancak kadınlar için güvenli bölge oluşturulması planları tepkilere de yol açtı. Alman Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt, Neue Osnabrücker Zeitung’a yaptığı açıklamada kadınlar için güvenli alan planlarını eleştirdi. Wendt, bunun "korkunç bir mesaj” olacağını belirterek “Bu şekilde şu söylenmiş oluyor: Güvenli bölgeler ve güvensiz bölgeler var” dedi. Bunun kadınlarla erkekler arasındaki eşitliğin sonu olacağına işaret eden Wendt, kadınların her yerde güven içinde olmaya hakkı olduğunu dile getirdi.

Berlin’in yanı sıra Almanya’nın Köln, Münih, Hamburg, Stuttgart gibi kentlerindeki yılbaşı kutlamaları için güvenlik önlemleri artırıldı.

Brandenburg Kapısı çevresine geçen yıl olduğu gibi beton bariyerler yerleştirildi

Paris'te de güvenlik önlemleri artırıldı

Fransa’nın başkenti Paris'te de yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar sürüyor. Paris’te de yılbaşı akşamı için geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve Paris’in banliyölerinde yaklaşık 7 bin 900 polis ve asker güvenliğin sağlanması için görev yapacak.

Polis, bu güvenlik önlemleriyle olası bir terör saldırısının önlemesinin yanı sıra taşkınlıklar yaşanmasını engellemeyi hedefliyor. Fransa’da geçen yıllarda yılbaşı akşamlarında araçlar ateşe verilmişti. Güvenlik önlemleri kapsamında Paris’in ünlü bulvarı Champs-Élysées’ye gelenlerin üstleri ve çantalarının aranması öngörülüyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ülke çapında ise 99 bin polis ve askerin görev yapacağı belirtildi.

dpa/JD/HS

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