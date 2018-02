Berlin′de festival heyecanı: Berlinale başlıyor | YAŞAM | DW | 15.02.2018

Berlinale olarak bilinen 68'inci Berlin Film Festivali bu akşam başlıyor. Marlene Dietrich Meydanı'ndaki Berlinale Sarayı'nda (Berlinale Palast) yapılacak galaya aralarında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters, gazeteci Can Dündar, yönetmen Fatih Akın, aktris Tilda Swinton, aktör Bill Murray'nin bulunduğu çok sayıda siyasetçi, yönetmen ve oyuncu katılacak.

Açılış ilk kez bir animasyon filmle yapılacak

Berlinale'nin açılışı ilk kez bir animasyon filmle yapılıyor. Açılışta ABD'li Wes Anderson'ın yönetmenliğini yaptığı "Köpekler Adası" (Isle of Dogs) gösterilecek. Wes Anderson'ın "Yaman Tilki'den" (Fantastic Mr. Fox) sonraki ikinci animasyon filmi olan "Köpek Adası" yolsuzluklara karışan bir belediye başkanının koruyucu babalık yaptığı 12 yaşındaki Atari'nin hikâyesini anlatırken, "Biz kimiz? Kim olmak istiyoruz?" sorularına yanıt arıyor. Sinemaseverler tarafından merakla beklenen filmin aynı zamanda dünya prömiyeri yapılacak.

Wes Anderson daha önce de Berlinale'ye konuk olmuş bir yönetmen. Anderson, "Tenenbaum Ailesi" (The Royal Tennenbaums) ve "Suda Yaşam" (The Life Aquatic with Steve Zissou) filmleriyle daha önceki yıllarda Altın Ayı için yarışmıştı. Anderson'ın çektiği "Büyük Budapeşte Oteli" de 2014 yılında Berlinale'nin açılışını yapmış ve film Jüri Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.

Festivalin açılış filmi Wes Anderson imzalı "Köpek Adası"

Altın Ayı için 19 film yarışıyor

"Köpekler Adası" aynı zamanda Altın Ayı için yarışan filmler arasında yer alıyor. Festivalin yarışmalı bölümünde bu yıl toplam 24 film gösterilecek, bu filmlerden 19'u Altın Ayı ve Gümüş Ayı için yarışacak.

Bu bölümde Gus Van Sant'ın yönetmenliğini yaptığı "Merak Etme, Yürüyerek Çok Uzaklaşamayacaktır" (Don't Worry, He Won't Get Far on Foot ), Benoit Jacquot imzalı "Eva", Steven Soderberg'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu "Unsane", Christian Petzold'un "Transit" adlı filmi dikkat çeken yapımlar arasında bulunuyor.

Jüri başkanı Alman yönetmen Tom Tykwer

68'inci Berlin Film Festivali'nde uluslararası jürinin başkanlığını ise Alman yönetmen Tom Tykwer üstlenecek. 1998 yılında ''Koş Lola Koş'' (Lola rennt) adlı filmiyle adını uluslararası alanda duyuran Tykwer, ''Cennet'' (Heaven), "Uluslararası" (The International), ''Bulut Atlası'' (Cloud Atlas) gibi yapımlarla tanınıyor.

Uluslararası jüri üyeleri

Belçikalı aktris Cécile de France, İspanyol fotoğrafçı Chema Prado, ABD'li yapımcı Adele Romanski, Japon besteci Ryūichi Sakamoto ve ABD'li sinema eleştirmeni Stephanie Zacharek diğer jüri üyelerini oluşturuyor.

24 Şubat akşamı düzenlenecek törende Altın ve Gümüş Ayılar sahiplerini bulacak.

Bu yıl yaşam boyu başarı ödülü olan Onursal Altın Ayı ABD'li aktör Willem Dafoe'ya verilecek. Festivalin Ustalara Saygı (Hommage) bölümünde, Dafoe'nun oynadığı filmler yer alıyor.

Berlinale'de üç Türk filmi

15-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Berlinale'de 7 bin 991 film arasından seçilen 385 film Panorama, Forum, Geniş Forum, Generation, Damak Tadı Sinema gibi bölümlerde gösterilecek. Berlinale'de Türkiye'den toplam üç filmin dünya prömiyeri yapılacak.

Berlinale'deki Türk filmlerinden "Güvercin"

Yönetmenliğini Banu Sıvacı'nın yaptığı "Güvercin", gençlere yönelik filmlerin yer aldığı "Generation 14plus" adlı bölümde gösterilecek. Başrolünde Kemal Burak Alper'in oynadığı film, hayatını güvercinlere adayan ve mutluluğu kuşlarında bulan bir gencin hikâyesini anlatıyor. Sıvacı'nın ilk uzun metrajlı filmi olan "Güvercin", En İyi İlk Film ödülünün de adayları arasında bulunuyor.

Yönetmenliğini Burak Çevik'in yaptığı "Tuzdan Kaide" Berlinale'de dünya prömiyerini yapacak filmler arasında bulunuyor. Çevik'in ilk uzun metrajlı filmi "Tuzdan Kaide" yeni bir sinema dili yaratan her türlü belgesel ve konulu filme açık olan Forum bölümünde gösterilecek. Film, kaybolan kız kardeşini arayan hamile bir kadının hikâyesini anlatıyor.

Berlinale'de gösterilecek bir diğer Türk filmi de "Tuzdan Kaide"

Geniş Forum bölümünde deneysel olarak nitelendirilebilecek, uzunluk veya kullandığı dil açısından farklı olan filmler yer alıyor. Yönetmenliğini Didem Pekün'ün yaptığı "Araf" Geniş Forum bölümünde gösterilecek. Belgesel bir film olan Araf, Türkiye-Yunanistan-Bosna-Hersek ortak yapımı. Nayia'nın Bosna'da, Srebrenitsa, Saraybosna ve Mostar'a yolculuklarını anlatan 47 dakikalık film, gitmek ve geri dönmek arasındaki çelişkiyi sorguluyor.

#MeToo tartışmaları

Berlin Film Festivali'nde, kadınların günlük hayatta yaşadığı cinsel tacize dikkat çekmeyi hedefleyen #MeToo tartışmalarına da bir platform sunulacak. Berlinale kapsamında, sinema, televizyon ve tiyatroda cinsel tacizin ele alınacağı bir panelin düzenlenmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra, film yapımcısı Daniela Elstner tarafından hayata geçirilen ve sinema sektöründe cinsel tacize uğrayan kadınların sesini yükseltmesini hedefleyen "Speak Up!" adlı projenin de tanıtımı yapılacak.

Jülide Danışman / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe