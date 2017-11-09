Berlin'de 80 metre 'duvar' bulundu

Berlinli amatör bir araştırmacı 1989'a kadar Almanya başkentini bölen duvarın şimdiye kadar keşfedilmemiş kalıntılarını buldu.

Berlin Duvarı'nın ağaçlık bir alanda bulunan 80 metre uzunluğundaki bölümünün unutulduğu için yıkılmadığı tahmin ediliyor. Duvar haberi önce bir Berlin gazetesinde çıktı. 37 yaşındaki araştırmacı Christian Bormann ormandaki duvar parçasının 13 Ağustos 1961'den itibaren

etaplar halinde inşa edilen Berlin Duvarı'nın ilk aşamasında örülmüş olabileceğini söyledi.

Bormann arşiv araştırmalarının sonucunda "duvarın ayakta kalan en eski parçasını ortaya çıkardığından emin olduğunu" açıkladı. Berlin eyalet anıtlar idaresi yetkilisi, "Duvardan eser kalmadığını sanıyorduk. Bormann bize yanıldığımızı gösterdi” dedi. İki cadde arasındaki ağaçlık alanda bulunan duvar kalıntısı için arşive "yıkılmış" ibaresi düşülmüştü.

Batı Berlinli ki polis 17 Ekim 1961'de duvarın Reinickendorf'taki kısmının takviye çalışmalarını izliyor

İlk nesil Berlin Duvarı

Blog yazarı Bormann sitesinde Berlin Duvarı'nın ilk hâline ilişkin birçok fotoğrafını yayınlarken duvarın en eski hâli hakkında da bilgi verdi. Berlin Duvarı'nın insanların kaçmasına "engel olamayan" dikenli telleri daha sonra elektrik ve alarm tertibatıyla donatılmış. Kendisinin bulduğu duvar parçası, aslında 1961 yılında Berlin Duvarı inşa edilmeden de varmış. Dönemin Doğu Almanya hükümeti, sınırın o bölgesinde Ölüm Şeridi olarak adlandırılan duvarın en eski hâlini inşa ederken aynı güzergâhta zaten mevcut olan diğer bina ve duvarları da bu "şeride" dahil etmiş. Tıpkı Bormann'ın keşfettiği bu duvar parçası gibi.

Bormann duvar parçasını 1999 yılında keşfetmiş. Ancak hava şartlarının etkisiyle yıpranan duvar bakım gerektirdiğinden Bormann sırrını ifşa etmek zorunda kalmış.

Batı Berlinli çocuklar Kreuzberg'deki duvarın gölgesinde oynarken

Berlin'de geçen haftalarda da kentteki park çalışmaları sırasında duvarın örülmesinden sonra doğudan batıya kaçmaya karar verenler için açılmış bir tünel keşfedilmişti.

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