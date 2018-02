Berlinale 15 Şubat′ta başlıyor | YAŞAM | DW | 06.02.2018

Berlinale olarak bilinen Berlin Film Festivali'nin programı Salı günü düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de 15-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek festivalin yarışmalı bölümünde toplam 24 film gösterilecek, bu filmlerden 19'u Altın Ayı için yarışacak. Berlinale Direktörü Dieter Kosslick, bu yıl yarışmalı bölümdeki filmler için ana konu belirlemediklerini ancak medeni cesaret, sanatçıların hayatından kesitler ve mültecilerin hikâyelerini anlatan filmlerin ön plana çıktığını söyledi.

Bu bölümde Gus Van Sant'ın yönetmenliğini yaptığı "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot” (Merak Etme, Yürüyerek Çok Uzaklaşamayacaktır) ile Benoit Jacquot imzalı "Eva” ve Steven Soderberg'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu "Unsane” dikkat çeken yapımlar arasında bulunuyor.

Açılışı Wes Anderson yapacak

Festivalin açılışı Wes Anderson imzalı animasyon film "Isle of Dog” (Köpek Adası) ile yapılacak. Anderson'un "Yaman Tilki'den”sonraki ikinci animasyon filmi olan "Isle of Dog,” yolsuzluklara karışan bir belediye başkanının koruyucu babalık yaptığı 12 yaşındaki Atari'nin hikâyesini anlatırken, "Biz kimiz? Kim olmak istiyoruz” sorularına yanıt arıyor.

Berlinale Direktörü Dieter Kosslick

"Tenenbaum Ailesi” ve "Suda Yaşam” filmleriyle daha önce Altın Ayı için yarışmış olan Anderson'ın çektiği "Büyük Budapeşte Oteli” de 2014 yılında Berlinale’nin açılışını yapmış ve film Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü.

68'inci Berlin Film Festivali'nde uluslararası jürinin başkanlığını ise Alman yönetmen Tom Tykwer üstlenecek.

Festival Direktörü Kosslick, Berlin Film Festivali'nde bu yıl yaşam boyu başarı ödülü olan Onursal Altın Ayı'nın ise ABD’li aktör Willem Dafoe'ya verileceğini açıkladı. Festivalin Ustalara Saygı (Hommage) bölümünde, Dafoe'nun oynadığı filmler gösterilecek.

#MeToo tartışmaları

Berlin Film Festivali'nde, kadınların günlük hayatta yaşadığı cinsel tacize dikkat çekmeyi hedefleyen #MeToo tartışmalarına da bir platform sunulacak. Berlinale Direktörü Kosslick sinema, televizyon ve tiyatroda cinsel tacizin ele alınacağı bir panel düzenleneceğini söyledi. Kosslick, bunun yanı sıra film yapımcısı Daniela Elstner tarafından hayata geçirilen ve sinema sektöründe cinsel tacize uğrayan kadınların sesini yükseltmesini hedefleyen "Speak Up!” adlı projenin de Berlinale kapsamında tanıtılacağını belirtti.

Willem Dafoe'nun oynadığı 1986 yapımı "Platoon" (Müfreze) filminden bir kare

"Güvercin” ilk film ödülüne aday

Berlinale'de 7 bin 991 film arasından seçilen 385 film Panorama, Forum, Geniş Forum, Generation, Damak Tadı Sinema gibi bölümlerde gösterilecek.

Berlinale'de Türkiye'den toplam üç filmin dünya prömiyeri yapılacak.

Yönetmenliğini Banu Sıvacı'nın yaptığı "Güvercin,” çocuk ve gençlere yönelik filmlerin yer aldığı Generation 14plus alt bölümünde gösterilecek. Başrolünde Kemal Burak Alper'in oynadığı film, hayatını güvercinlere adayan ve mutluluğu kuşlarında bulan bir gencin hikâyesini anlatıyor.

Generation bölümünün yöneticisi Maryanne Redpath, filmin "klasik ve basit” bir hikâyesi olmasına rağmen, "çok güçlü ve yürek parçalayan” bir yapım olduğunu söylüyor. Redpath, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Bu film kullandığı görüntü dili, olağanüstü başrol oyuncusu ve onun güvercinlerle olan ilişkisiyle beni başından sonuna kadar büyüledi” diye konuştu.

Sıvacı'nın ilk uzun metrajlı filmi olan Güvercin, en iyi ilk film ödülünün de adayları arasında bulunuyor.

"Araf” Geniş Forum bölümünde gösterilecek

Geniş Forum bölümünde deneysel olarak nitelendirilebilecek, uzunluk veya kullandığı dil açısından farklı olan filmler yer alıyor. Yönetmenliğini Didem Pekün'ün yaptığı "Araf” Geniş Forum bölümünde gösterilecek. Türkiye-Yunanistan-Bosna-Hersek ortak yapımı "Araf” belgesel film özellikleri taşıyor. Nayia’nın Bosna'da, Srebrenitsa, Saraybosna ve Mostar’a yolculuklarını anlatan 47 dakikalık film, gitmek ve geri dönmek arasındaki çelişkiyi sorguluyor.

Forum Expanded bölümünün yöneticisi Stefanie Schulte Strathaus, bu filmde "tarihi bir olgunun bugünün bakış açısıyla estetik bir şekilde ele alındığını” belirtiyor. DW Türkçe'ye konuşan Strathaus, Araf'ın seçilmesinde farklı dönemler arasındaki bağlantının filmde çok başarılı bir şekilde kurulmasının etkili olduğunu söyledi.

"Don't Worry, He Won't Get Far on Foot” (Merak Etme, Yürüyerek Çok Uzaklaşamayacaktır) filminden bir kare

"Tuzdan Kaide” Burak Çevik'in ilk filmi

Yönetmenliğini Burak Çevik'in yaptığı "Tuzdan Kaide” Berlinale'de dünya prömiyerini yapacak filmler arasında bulunuyor. Çevik'in ilk uzun metrajlı filmi "Tuzdan Kaide” yeni bir sinema dili yaratan her türlü belgesel ve konulu filme açık olan Forum bölümünde gösterilecek. Film, kaybolan kız kardeşini arayan hamile bir kadının hikâyesini anlatıyor.

Forum bölümünün yöneticisi Christoph Terchechte, filmin özelliklerinden birinin hiçbir erkek oyuncunun yer almaması olduğunu söylüyor. Terchechte, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, filmde görüntülerle yaratılan dili "bugüne kadar ne Türk sinemasında ne de uluslararası sinemada gördüğüne” dikkat çekiyor.

Berlinale'den Türk sinemasına destek

Türk sinemasına ilişkin bir değerlendirme yapan Terchechte, özellikle son 25 yılda Türk sinemasından Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu gibi "çok ilginç” yönetmenler ve filmler çıktığını dile getirdi. Türkiye'de sanatsal filmler yapanların devletten destek aldığını söyleyen Terchechte, özellikle son iki yılda projelere finansman bulmanın zorlaştığını kaydetti. Bu nedenle Berlinale olarak Türk sinemasına destek vermek istediklerini ifade eden Terchechte, Berlinale seçici kurul üyelerinin yeni filmler keşfetmek için her yıl Türkiye'ye giderek çeşitli festivallere katıldığını belirtti. Terchechte, buna ek olarak bu yaz Berlinale Spotlight projesi kapsamında Türkiye'ye giderek Berlinale'yi Türkiye'de tanıtmayı planladıklarını, aynı zamanda bağımsız sinemacılara destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

Jülide Danışman / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe