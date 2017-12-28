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ALMANYA

Berlin tutuklu Almanların tümünün tahliyesini istiyor

Berlin, Ankara ile ilişkilerin düzeltilmesi için Türkiye’deki tutuklu Almanların serbest bırakılmasında ısrarlı. Hükümet sözcü yardımcısı Streiter, tutuklu tüm Almanların serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Berlin Protest für Deniz Yücel (Getty Images/AFP/J. McDougall)

Berlin, Ankara ile ilişkilerin düzeltilmesinde Türkiye'de siyasi suçlamalarla cezaevinde bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasını önemli bir adım olarak gördüğünü açıkladı.

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Georg Streiter bugün Berlin’deki olağan basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen yumuşama sinyallerine ilişkin bir soruyu yanıtladı. Streiter, "Federal hükümet, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi yönündeki en önemli görevin tutukluluk vakalarının çözümü olacağı kanısındadır” dedi. Streiter, bu çerçevede dün bir Alman vatandaşının daha tahliye edilmesini "olumlu” karşıladıklarını söyledi.

Georg Streiter stellvertretender Regierungssprecher (picture-alliance/dpa)

Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter

Erdoğan dün Tunus ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Almanya ile ilişkilere dair olumlu mesajlar vermişti. Erdoğan, "Steinmeier olsun Merkel olsun, münasebetlerimiz çok çok farklı olmuştur hep. Sorunlar oldu ama son görüşmelerimiz gayet iyi" ifadesini kullanmıştı.

Bir Alman vatandaşı daha serbest bırakıldı

Alman Oberhessische Presse gazetesi dün Türkiye'de tutuklu bulunan bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığını duyurmuştu. Alman Dışişleri Bakanlığı da bugün bu bilgiyi doğruladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgilerde, bir Alman vatandaşının daha kısıtlama olmaksızın tahliye edildiği belirtildi. Böylelikle yedi Alman’ın daha siyasi suçlamalarla Türkiye'de cezaevinde bulunduğu kaydedildi.

Hessen Eyalet Parlamentosu Milletvekili Handan Özgüven, dpa’ya yaptığı açıklamada, 45 yaşındaki Alman’ın önümüzdeki günlerde Almanya’ya dönmesinin beklendiğini belirtti.

Gazetenin haberinde, Hessen Eyaleti'nin Marburg kenti yakınlarındaki Stadtallen köyünde yaşayan Türkiye kökenli Alman’ın, 10 Eylül'de İstanbul'daki havalimanında siyasi gerekçelerde gözaltına alındığı belirtildi. Tutuklu Alman’ın dün Sivas'ta çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Tolu: Federal hükümet bana destek verdi

Türkei, Istanbul, freigelassene Journalistin Mesale Tolu (Reuters/O.Orsal)

Meşale Tolu

Ekim ayının sonunda beri en az Türkiye’de cezaevinde bulunan en az 3 Alman vatandaşı serbest bırakıldı.

"Terör örgütü propagandası yapmak” ve "terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla geçen mayıs ayında tutuklanan Alman vatandaşı çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu da aralık ayı ortasında adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Türkiye'den çıkmasına izin verilmeyen Tolu, serbest bırakılması sonrasında verdiği ilk röportajda Alman hükümetinin çabalarını olumlu olarak değerlendirdi. Berlin merkezli tageszeitung (taz) gazetesine konuşan Tolu, "Alman federal hükümeti bu dönemde bana destek verdi, tahliye edildiğim gün eğer Büyükelçi’nin ısrarlı çabaları olmasaydı, kuşkusuz birkaç gün daha karakoldaki bir hücreye düşerdim” dedi.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde, tarafların daha yumuşak bir tutum sergilediğini ifade eden Tolu, buna rağmen hâlâ tutuklu ve Türkiye’yi terk etmesine izin verilmeyen Almanların bulunduğunu belirtti.

Tahliye edilenler

Tolu’nun yanı sıra Kudüs'e gitmek isterken nisan ayında Türkiye'de gözaltına alınan Alman vatandaşı David Britsch geçen hafta

Türkei Istanbul Freilassung Peter Steudtner (Reuters/O. Orsal)

Peter Steudtner

serbest bırakılmıştı.

Büyükada’da insan hakları savunucularının düzenlediği bir toplantıda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner ise ekim ayı sonunda tahliye edilmişti.

Türkiye cezaevinde tutuklu bulunan Almanlar arasında gazeteci Deniz Yücel de bulunuyor. Hem Türk hem Alman vatandaşlığı bulunan Yücel, 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta ise "terör propagandası” ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Yücel hakkında hala bir iddianame hazırlanmadı.

DW/dpa/AFP/HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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