 Berlin polisinden saldırı iddialarıyla ilgili açıklama | ALMANYA | DW | 09.04.2018
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ALMANYA

Berlin polisinden saldırı iddialarıyla ilgili açıklama

Polis yetkilileri, dünkü Berlin Yarı Maratonu’na yönelik saldırı planları yapıldığına dair iddialar konusundaki soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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Almanya'da altı zanlının Berlin Yarı Maratonu'na yönelik saldırı planlarıyla bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınmalarının ardından konuya ilişkin soruşturmaya devam ediliyor. Berlin polis yetkililerinin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, dün koşulan Berlin Yarı Maratonu'na yönelik bir terör saldırısı planı yapıldığına dair henüz somut bir ipucu bulunmadığını belirtildi.

Berlin Polis Sözcüsü Thomas Neuendorf, yapılan aramalarda ne patlayıcı madde ne de silah bulunduğunu belirtti. Pazar günü gözaltına alınan zanlılara yönelik ilk şüphelerin teyit edilmediğini kaydeden Neuendorf, soruşturmanın sürdüğünü vurguladı. Gözaltına alınanların tutuklanması konusundaki kararın ise gün içinde verilmesi bekleniyor.

Altı zanlı gözaltına alınmıştı

Berlin polis yetkilileri Pazar günü Berlin Yarı Maratonu'na katılan sporculara ve seyircilere yönelik saldırı planlarına katılmış olabilecekleri gerekçesiyle kent genelinde konut ve araçlarda aramalar yapıldığını ve altı şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Berlin Polis Teşkilatı ve Savcılığından yapılan ortak açıklamada, yaşları 18 ile 21 arasında değişen zanlıların Berlin Yarı Maratonu ile "bağlantılı bir suçun hazırlığına katılmış olabileceğinden” şüphelenildiği, bu konuda bazı ipuçlarının bulunduğu belirtilmişti.

Berlin Polis Sözcüsü Neuendorf Pazar akşamı yaptığı açıklamada da Berlin Yarı Maratonu'na katılan "koşucular, seyirciler ve görevliler için hiçbir tehlikenin bulunmadığını” belirtmiş, ancak bir gün önce Münster'de meydana gelen olay nedeniyle "özellikle daha dikkatli davranıldığını” vurgulamıştı.

Die Welt'in Anis Amri iddiası

Die Welt gazetesinin haberinde gözaltına alınan şüphelilerin, 2016 yılında Berlin'deki Noel pazarında insanların üzerine kamyon sürerek 12 kişiyi öldürdükten sonra kaçan ve dört gün sonra Milano'da polisle girdiği çatışmada ölen Tunuslu saldırgan Anis Amri ile bağlantılı olduğu belirtilmişti.

Alman haber ajansı dpa da gözaltına alınan zanlılardan en az birinin emniyet ve istihbarat birimleri tarafından terör saldırısı düzenleyebilecek "tehlikeli kişi” olarak nitelendirildiğini iddia etmişti.

dpa,epd/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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