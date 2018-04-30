 Berlin İş Mahkemesi: Öğretmen derste başörtüsü takamaz | ALMANYA | DW | 09.05.2018
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ALMANYA

Berlin İş Mahkemesi: Öğretmen derste başörtüsü takamaz

Berlin İş Mahkemesi, bir ilkokul öğretmenin başörtüsüyle ders vermek için açtığı davayı reddetti. Karara gerekçe olarak kamu hizmetinde dini sembolleri yasaklayan Tarafsızlık Yasası gösterildi.

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Berlin İş Mahkemesi, bir ilkokul öğretmeninin başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin Eyaleti'ne açtığı davayı reddetti. Mahkeme, kararına gerekçe olarak Berlin Eyaleti'nde 2005 yılında yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası'nı gösterdi. Bu yasa, kamu hizmetinde çalışan öğretmen, polis, yargıç gibi kişilerin dini ve dünya görüşlerini yansıtan semboller taşımasını yasaklıyor.

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Mahkemenin hakimi Arne Boyer, bu yasanın anayasaya aykırı olmadığını belirterek, öğretmenin şikayetini haksız buldu. Hakim Boyer, kararı açıklarken "Bu mahkeme salonunda haç asılı değil. İlkokul öğrencilerine ders verecek bir öğretmenin başörtüsü takmamasını doğru buluyoruz" şeklinde konuştu. Dindar olan herkesin okullarda ders verecebileğini ifade eden Boyer, ancak bunun dışarıya yansıtılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Hakim ayrıca, bu kararın emsal teşkil etmediğine dikkat çekti. Mahkeme kararında temyiz yolunu açık bıraktı.

Mahkemeye başvurma gerekçesi

Başörtüsü takan öğretmenin bir ilkokulda çalışmasına izin verilmemiş, yaşı daha büyük öğrencilerin devam ettiği bir meslek okuluna tayin edilmişti. Ancak öğretmen, bu tayin nedeniyle din özgürlüğünün ihlal edildiğini savunmuş ve mahkemeye başvurmuştu. Meslek okullarında, dini semboller konusunda yasak bulunmuyor.

Annelik izninde bulunan öğretmenin duruşmaya gelmediği, avukatının temyiz konusunda henüz karar vermediklerini söylediği aktarıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı

Karlsruhe'deki Anayasa Mahkemesi 2015 yılında aldığı kararla, kamuya ait okullarda öğretmenlerin başörtüsü takmasının yasaklanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmederek, din özgürlüğüne vurgu yapmıştı. Almanya'da öğretmenlerin ders sırasında başörtüsü takmasına ilişkin olarak eyaletlerde farklı uygulamalar bulunuyor.

Mayıs ayının başında, Kassel İdari Mahkemesi Karlsruhe'nin kararına işaret ederek, bir memuru görev sırasında başörtüsü takması konusunda haklı bulmuştu.

epd,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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