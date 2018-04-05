 Berlin DİTİB-Ankara ilişkisinden rahatsız | ALMANYA | DW | 06.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Berlin DİTİB-Ankara ilişkisinden rahatsız

Almanya hükümeti DİTİB camilerinde Türkiye'nin siyasi etki yaratmaya çalışılmasından kaygı duyduğunu açıkladı. Hükümete Suriye harekâtında Türkiye'nin hangi gruplaşmalarla işbirliği yaptığı da soruldu.

default

Alman hükümeti Türkiye'nin Almanya'daki camilerde siyasi nüfuz kullanmasının kaygı verici olduğunu duyurdu. Hükümetin Sol Parti Federal Meclis Grubu'nun soru önergesine verdiği yanıtta, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekâtının desteklenmesi için çağrıda bulunmasının endişeyle kaydedildiği belirtildi.

Hükümetin açıklamasında, bu gibi davranışların anlaşmazlıkların Alman toplumuna taşınmasına veya mevcut gerginliklerin artmasına katkıda bulunduğu ifade edildi.

"Federal hükümetin DİTİB camilerindeki imamların Diyanet tarafından dini hizmetleri aşan görevlere dâhil edilmesine karşı olduğu" belirtilen açıklamada, "Alman hükümetinin Suriye'deki durumla ilgili olarak Türk hükümetiyle daimi, açık ve eleştirel görüş alışverişi içinde olduğuna ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği tarafından listelenen terörist gruplarla işbirliği yaptığına dair herhangi bir bilgi bulunmadığına" da yer verildi.

"Türkiye terörist gruplarla işbirliği yapıyor mu?"

Alman hükümeti "devlet çıkarlarını" ilgilendirdiği gerekçesiyle önergedeki sorulardan bazılarını gizlilik şartıyla yanıtladı. Ayrıntıların açıklanmasının Alman dış istihbarat servisi BND'ye zarar verebileceği belirtildi. "Özel" ve "gizli" olarak sınıflandırılan yanıtları sadece yetkili meclis üyeleri görebiliyor.

Gizlilik gerektiren sorular arasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) veya Suriye'nin ulusal ordusunun Türkiye ile birlikte hareket edip etmediği de bulunuyor. "Türkiye'nin El Kaide'ye yakın cihatçı ve terörist gruplarla işbirliği yaptığına dair hangi bilgilere sahip olunduğu" sorusuna da Alman hükümeti tarafından açık yanıt verilmedi.

DW,KNA/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Müslüman derneklerinden Almanya'ya sitem

Almanya’daki Müslüman dernekleri camilere yönelik saldırılar karşısında yeterince dayanışma gösterilmemesini eleştirerek, Almanya'daki camilerin Alman kuruluşu olduğunu vurguladı. (15.03.2018)  

Almanya'da DİTİB'e "Başkomutanımız Erdoğan" tepkisi

Almanya'da DİTİB tarafından planlanan Türkiye ziyaret turu programında Erdoğan'dan "Başkomutanımız" olarak bahsedilmesi tepkilere yol açtı. (12.03.2018)  

Eyalet başbakanından DİTİB uyarısı

Almanya'da Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, DİTİB'deki Türk devletine bağlı yapılanmaya son verilmediği sürece DİTİB'e dini bir topluluk olarak resmi bir statü verilmesinin mümkün olmadığını söyledi. (13.03.2018)  

Benzer içerik

Türkei Recep Erdogan & Wladimir Putin in Ankara

Almanya Erdoğan-Putin ittifakını tartışıyor 05.04.2018

Erdoğan-Putin ittifakı NATO içinde bir çatlağa mı yoksa Rusya ile Türkiye arasında menfaate dayalı bir işbirliğine mi işaret ediyor? İttifak Almanya'dan nasıl görünüyor? Alman siyasetçiler DW Türkçe'ye konuştu.

Jordanien - Besuch von Außenminister Heiko Maas

Maas'dan Ankara zirvesi yorumu: Artık uygulamaları görelim 05.04.2018

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin katıldığı Ankara zirvesiyle ilgili "artık uygulama görmek istediklerini" söyledi.

Türkei Ruhani, Erdogan und Putin beim Treffen in Ankara

FAZ: Suriye krizinde üç liderin de rolü var 05.04.2018

Ankara’da Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin bir araya geldiği zirve ve ABD ile Çin arasında tırmanan ticari savaş Alman gazetelerinde öne çıkan yorum konularını oluşturuyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutsches Gericht - Carles Puigdemont kann gegen Kaution freigelassen werden (picture alliance/AP/dpa/V. Mayo)

Puigdemont’un şartlı tahliyesine karar verildi

Alman mahkemesi Katalan siyasetçi Puigdemont’un şartlı tahliyesine karar verdi. İspanya'nın "isyan" suçlamasından aradığı Puigdemont'un Cuma günü tahliye edilebileceği belirtiliyor. 

FOTO-GALERİ

Ostereier und Hasen

Paskalya gelenekleri

Hristiyan dünyasının en önemli dini yortusu: Paskalya... 