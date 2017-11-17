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ALMANYA

Berlin antisemitizmle mücadele sorumlusu istiyor

Almanya'da meclis, hükümete bir antisemitizmden sorumlu devlet bakanlığı oluşturması çağrısı yaptı. Sağ popülist AfD partisi ise antisemitizmin "Müslümanlardan kaynaklandığını" savundu.

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Federal Alman Meclisi'nde antisemitizm tartışılırken

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ABD’nin Kudüs kararını protesto gösterilerinde İsrail bayrağının yakılmasını kınayarak, bundan "utandığını" söyledi. Siyasiler de artan antisemitizm konusunda uyarıda bulundu. (15.12.2017)

Almanya'da Federal Meclis, Yahudi düşmanlığıyla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla "antisemitizmle mücadele sorumlusu" pozisyonu oluşturulmasını istedi.

Mecliste Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi'nin (Bündnis 90/Die Grünen) sunduğu ortak karar tasarısı perşembe günü oylamaya sunuldu. Oylamada tasarının görüşülmesine devam etmek isteyen Sol Parti çekimser kalırken, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) de dahil olmak üzere diğer tüm partilerin milletvekilleri "evet" oyu kullandı.

Mecliste kabul edilen karar kapsamında hükümete bir "antisemitizmle mücadele sorumlusu" görevlendirmesi çağrısı yapıldı.

Deutschland Bundestag Debatte zu Antisemitismus | Beatrix von Storch AfD

Beatrix von Storch

AfD'ye tepki

Mecliste parti temsilcilerinin sırayla söz aldığı tartışmada sağ popülist AfD adına konuşan Beatrix von Storch, Almanya'da Yahudi düşmanlığının "özellikle Müslüman göçmenlerden kaynaklanan bir sorun" olduğunu savundu.

Diğer partiler adına konuşma yapan milletvekilleriyse AfD'yi "kendi içlerindeki Yahudi düşmanı eğilimlere mesafe almamakla" suçladı. Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt, AfD'yi hedef alan konuşmasında "Sizin büyük bir Yahudi düşmanlığı sorununuz var" dedi.

Almanya Yahudileri memnun

Almanya Yahudileri Merkez Konseyi, söz konusu karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konsey tarafından yapılan açıklamada, "Milletvekilleri Yahudi toplumunun endişelerini ciddiye aldıklarının açık bir sinyalini verdi" denilerek "antisemitizmle mücadelenin herkesin görevi olduğuna" dikkat çekildi.

Josef Schuster Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Augsburger Synagoge

Josef Schuster

Konsey Başkanı Josef Schuster, göçmenlere yönelik verilen uyum kurslarında antisemitizm konusunun daha fazla yer almasında ise geç kalındığını söyledi. Schuster, "Ancak Müslümanlara karşı genel bir şüphenin oluşturulmasını ya da dini bir azınlığı dışlamak amacıyla konunun araçsallaştırılmasını açık bir şekilde reddediyoruz" dedi.

Mecliste kabul edilen karar metnine göre, atanacak yetkilinin bilim, eğitim ve sivil toplum alanlarından gelen bağımsız bir uzmanlar grubunun danışmanlığında çalışması planlanıyor. Antisemitizmle mücadele sorumlusunun, Başbakanlık ya da İçişleri Bakanlığı bağlı olması düşünülüyor. Almanya Yahudileri Merkez Konseyi ise bakanlığın Başbakanlık bünyesinde yer alması taraftarı.

DW/AFP/BÜ/HS

©Deutsche Welle Türkçe

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