Belçika şampanyasına büyük rağbet

2016'ya ait şampanya, Belçika'nın en büyük şarap deposunda 'yıllanıyor'. Penceresiz depodaki şişeler tavana kadar dizilmiş. Şampanya iki yıl dinlendikten sonra 2018'de içimlik hale gelecek. 200 yıl önce Fransa'nın bağcılık bölgesi Champagne'de üretilen alkollü içkinin geleneksel mayalanma süresi iki yılı geçmiyor. Ancak şarapçı Arnaud Leroy'un köpüklü şarabını şampanya etiketiyle satma izni yok. Şampanyaya şampanya diyebilmek için üzüm bağlarının Fransa'da bulunması gerekiyor.

Leroy babasının şaraphaneyi bilerek sınırın Belçika tarafında kurduğunu söylüyor. İklimin 40 yıl öncesinin Champagne ikliminden farklı olmadığını belirten Leroy "Şartlar ideal. Kışlar yağışlı, yazlar ise güneşli ama aşırı sıcak değil. Sek köpüklü şarabın aradığı şartlar da zaten bunlar" diyor.

2002 yılında babası memleketi Haulchin'i çevreleyen güney yamaçları satın alıp şarapçılığa başlamış. 'Ruffus' adını verdikleri şaraphanelerinde her yıl 200 bin şişe köpüklü şarap yapıp satıyorlar. Leroy'lar kısa zamanda Belçika'nın en büyük şarap üreticisi olmuşlar. Şarapları çok beğenildiğinden, henüz mayalanma aşamasındayken sipariş etmek gerekiyor. Binlerce şişe şarap birkaç günde satılıyor.

Bira diyarı Belçika'nın şarapçılık tarihi pek eskilere dayanmıyor. Kuzey Denizi kıyısındaki ülkede ilk şarapçılık deneyleri 20 yıl önce başlamış ve hızla yaygınlaşmış. 2012 yılında 300 bin şişe şarap üretilirken bu sayı 2015'te bir milyonu aşmış. Devletin şarapçılığı ve şarabın pazarlanmasını teşvik ettiğini belirten Tarım Bakanı Rene Collin bu sayede şarabın kalitesinin birkaç yıl içinde arttığını söylüyor.

Belçika şarabına inanılmaz talep

Artık sadece Fransa sınırı boyunca değil ama bütün Belçika'da üzüm bağları görmek mümkün. Fransız Romain Bevillard da birkaç yıl önce Belçika'nın Hollanda sınırı yakınlarında 'Vin de Liege' adındaki şarapçılık kooperatifini kurmuş. 2 bin üyeli kooperatif gerekli sermayeyi bir araya getirip 2014 yılında ilk beyaz şarabını piyasa çıkarmış.

Şarap üreticisi Romain Bevillard

Bevillard üç yıl sonra üretimi 50 bin şişeye çıkarmış ve ürün yelpazesine köpüklü ve kırmızı şarapları da ilave etmiş. Ancak ürettiği organik şarap talebi karşılamaya yetmiyor. Bevillard önümüzdeki yıllarda üretim kapasitesini 100 bin şişeye çıkartacaklarını söylüyor.

Son yıllarda yaz mevsiminin sıcak geçmesi Bevillard'a yaramış. Öncelikle de sıcak hava isteyen kırmızı üzüme. Bevillard şarapçılığın Belçika'da yaygınlaşmasının tek nedeninin iklim değişikliği olmadığını ve hava olaylarına ve hastalıklara karşı geliştirilen yöntemlerin de önemli rol oynadığını söylüyor. Bevillard asmalarını Almanya'dan getirtiyor.

Ancak şarabın kalitesini belirleyen faktörlerin başında yine hava geliyor. Bevillard aralık ayındaki yağmurdan memnun. Genç asmalarının suya ihtiyacı olduğunu ve toprağın şimdiden su toplamasının yaz mevsimindeki kurak ayların atlatılmasına yardımcı olacağını söylüyor.

İhracat önemsenmiyor

Şarap üreticisi Arnaud Leroy

Belçika'da bağcılık yaygınlaşırken Avrupa'nın diğer bölgelerinde verim düşüyor. İklim değişikliği Fransızları son derece olumsuz etkiliyor. Baharda havanın don yapması ve onu izleyen sıcak ve yağışsız yaz mevsimi yüzünden rekolte oldukça düşmüş.

Tarım mühendisi Bernard Bodson yine de Belçika şarabının dünya piyasasında isim yapmasının kolay olmayacağını belirtirken Tarım Bakanı Collin de şimdilik ihracat payının çok küçük olduğunu teslim ediyor. Romain Bevillard yerli şaraba Belçikalılardan gelen talebin sürekli artması nedeniyle dışarıya şarap satmaya fırsat bulamadıklarını söylüyor. Ancak yılda milyonlarca şişe şarap satan Arnaud Leroy da ihracatı fazla önemsemiyor. Leroy, "Köpüklü şarabımızı yurtdışındaki Belçika temsilciliklerine gönderiyoruz. Dışardan gelen şarap severlere satış yapıyoruz. Ama biz Belçika şarabını öncelikle Belçikalılar için üretiyoruz" diyor.

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Dorus Pundy