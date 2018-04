Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı

Beşiktaş Yönetimi, perşembe günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, taraftarların sahaya attıkları yabancı maddeler nedeniyle hakem tarafından 57'nci dakikasında durdurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçın 3 Mayıs saat 20.30'da kaldığı yerden oynanacağını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) maçta yaşanan olaylar ile ilgili aldığı kararlar uyarınca ise Fenerbahçe, 3 maçı seyircisiz oynama ve 1 milyon 65 bin TL para cezası alırken; Beşiktaş, 47 bin 500 TL para cezası almıştı. Siyah-beyazlı futbolcu Pepe ile Tolga Zengin'e ise 1 maç ceza verilmişti.

Siyah-Beyazlı kulüp kararı internet sitesinden yapılan açıklamayla duyurdu. Açıklamada "Futbol ailesinin aklı selim davranması adına büyük fedakarlıklar yapan, her zaman iyiyi ve güzeli öne çıkarmaya çalışan, futbolun evrensel ilkesi 'Fair Play' (Adil Oyun) ile hareket eden, her zaman futbolun pozitif yanlarını öne çıkarmaya çalışan, bu konuda tüm dünyadan alkış alan, takdir toplayan ve en önemlisi her şeyin hukuk çerçevesi içinde yönetildiği inancına sahip olan Kulübümüz, dün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı büyük şaşkınlık, üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunmaktadır.

Her zaman emeği, saygıyı ve alın terini ifade eden 115 yıllık tarihimiz ile Beşiktaşlılık duruşu sergileyerek camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısıyla görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Toplantısı ile, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

dha/BW,BÖ

