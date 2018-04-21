 Bavyera’da tartışmalı ″psikiyatrik hasta″ tasarısı | ALMANYA | DW | 21.04.2018
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ALMANYA

Bavyera’da tartışmalı "psikiyatrik hasta" tasarısı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde psikiyatrik hastaların kişisel bilgilerinin kayıt altına alınmasına yönelik yasa tasarısı büyük tartışma yarattı. Tasarının hastaların fişlenmesine yol açabileceği endişesi hâkim.

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Tartışmalı yasa tasarısı hasta bilgilerinin beş sene boyunca kayıt altında tutulmasını öngörüyor

Almanya'nın Bavyera eyaletinde Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) yönetiminin gündemindeki "Psikiyatrik Hastalara Yardım Yasası" (PsychKHG) çeşitli parti ve kuruluşların tepkisine yol açtı.

CSU'nun psikiyatrik hastalara sağlanan sağlık hizmetinin kapsamını genişletme amaçlı yasa tasarısında 7 gün 24 saat hizmet verecek bir kriz servisi oluşturulması, böylece kriz durumlarında erken müdahale imkânı sağlanarak, hastaların zorla kliniğe yatırılmasıyla sonuçlanan vakaların azalması hedefleniyor.

Söz konusu yasa tasarısında en çok tepki çeken nokta ise hastaların verilerinin saklanmasına ilişkin düzenleme. Tasarıda mahkeme kararıyla kliniğe sevk edilen hastalara ilişkin bilgilerin oluşturulacak veri bankasında beş sene boyunca saklanması öngörülüyor. Saklanan veriler, suç takibi için polisle de paylaşılabilecek.

"Hastalar suçlu muamelesi görecek" 

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Bavyera Meclis Grubu, tasarıya Facebook sayfasından yaptığı "CSU'nun çılgın yasa tasarısına hayır!" başlıklı açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamada, "söz konusu tasarının yasalaşması ile psikolojik sorunları olan ve kendileri ve başkaları için tehlike teşkil edenlerin; ziyaret saatlerinde düzenleme yapılması, gözetlenmeleri, hatta kimi durumlarda genital aramaya tabi tutulmaları da dâhil olmak üzere bir suçlu gibi muamele görmeye başlayacakları" ifade edildi. Partinin Eyalet Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Kathrin Sonnenholzner, bu bilgilerle resmi dairelerin bir kişinin örneğin depresyon nedeniyle kilinik tedavi görüp görmediği bilgisine ulaşabileceklerine dikkat çekerek, bu insanlara "hüküm giymiş ruh hastası suçlular" gibi muamele edileceğini söyledi.

Tasarıya SPD’nin yanı sıra, Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Özgür Seçmenler partisi de tepki gösterdi. Yeşiller Bavyera Eyalet Meclisi Grubu, söz konusu tasarının "30 yıl önce yine CSU tarafından hayata geçirilmek istenen AIDS hastalarının kayıt altına alınması planlarıyla benzerlik taşıyan vahim bir girişim" olduğunu ifade etti. Yeşiller Sağlık Politikası Sözcüsü Maria Klein-Schmeink, CSU'lu Bavyera eyalet yönetimini "ruhsal rahatsızlığı olanları damgalamakla" suçladı. Klein-Schmeink yasayla, psikiyatrların da polisin yardımcı organlarına dönüştürüleceği eleştirisinde bulundu. Yeşiller partili milletvekiline göre bu düzenlemeyle ruhsal rahatsızlığı olan birçok kişi artık (psikolojik) sorunlarını açık bir biçimde ifade etmeye çekinir hâle gelecek.

FDP Bavyera Eyalet Meclisi Grubu Başkanı Martin Hagen, CSU’nun bu yasayla psikolojik rahatsızlığı olanların temel haklarını yok saymış olacağını söylerken, Özgür Seçmenler partisinden Karl Vetter de tasarıyı eleştirdi. Vetter, düzenlemenin hedefindekilerin "suçlular değil, psikolojik kriz yaşayan insanlar olduğunun" altını çizdi.

Tasarıya bir diğer eleştiri de Bavyera Psikiyatrik Hasta Yakınları Birliği'nden geldi. Birlik, tasarının psikolojik bozukluğu olanların klinik tedavisi ile kimi suçlulara uygulanan zorunlu uzun süreli klinik tedavisini karıştırdığı uyarısında bulundu. 

AFP /SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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