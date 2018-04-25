 Bavyera′da resmi binalara haç zorunluluğu | ALMANYA | DW | 01.06.2018

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ALMANYA

Bavyera'da resmi binalara haç zorunluluğu

Bavyera eyaletindeki resmi dairelere haç asılmasını öngören genelge yürürlüğe girdi. Haç asma uygulaması muhalefetin tepkisine yol açtı.

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Eyalet Başbakanı Markus Söder

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki resmi dairelerin girişine haç asılmasına dair genelge, 1 Haziran'da yürürlüğe girdi. Karar, eyalet ve Almanya düzeyinde tartışmalara yol açmıştı.

Muhalefet, haç asma zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti. Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Bavyera eyalet teşkilatı başkanı Natascha Kohnen "Kendine güvenen bir eyalet başbakanı hatasını kabul eder ve genelgeyi yürürlükten kaldırır" dedi. Kohnen Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği demeçte Kohnen, Bavyera Başbakanı Markus Söder'in haçı seçim kampanyası için suistimal ettiğini söyledi.

Bavyera Eyalet Parlamentosu'nun Yeşiller Partili Başkan Yardımcısı Ulrikke Gote de aynı gazeteye yaptığı açıklamada "haç genelgesinin Anayasaya aykırı" olduğunu öne sürdü ve "Hristiyan Sosyal Birlik hükümeti de genelgenin uygun olmadığının bilincinde. O nedenle yaptırım ve kontrolleri öngörmeyip istisnalara sığınıyor" dedi.

Söder diyaloga açık

Eyalet Başbakanı Söder'in "Bavyera'nın tarihi ve kültürel niteliğini vurgulamak üzere" resmi dairelere haç asılmasına dair genelgesi 1 Haziran'da yürürlüğe girdi. Tiyatro ve müzeler uygulama dışı bırakıldı. Alman Fikir Özgürlüğü Federasyonu genelgenin kaldırılması için yasal yollara başvurmayı düşündüklerini duyurdu.

Haç genelgesi Başbakan Söder'in girişimi üzerine 24 Nisan'da Bavyera eyalet parlamentosunda kabul edilmişti. Başbakanın kararı Alman kiliselerinde de tartışmalara yol açtı. Eyalet Başbakanının genelge karşıtlarıyla görüşmeye hazır olduğu açıklandı. Bu amaçla ay içerisinde dini cemaatler, bilim ve sanat dünyasından önde gelenlerin katılımıyla "değerler, kimlik ve kültür" konulu bir yuvarlak masa toplantısı yapılacağı açıklandı.

DW,kna/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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