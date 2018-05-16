 Barış Atay’ın gözaltına alınmasına tepki yağıyor | TÜRKİYE | DW | 16.05.2018
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TÜRKİYE

Barış Atay’ın gözaltına alınmasına tepki yağıyor

Oyuncu Barış Atay’ın gözaltına alınmasına sosyal medyada çok sayıda kullanıcı #BarışAtayYalnızDeğildir etiketiyle tepki gösterdi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Atay ile ilgili yazısı nedeniyle eleştirilere hedef oldu.

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Barış Atay sabah saatlerinde gözaltına alındı

Avukatı Efkan Bolaç, muhalif duruşuyla tanınan oyuncu Barış Atay'ın sabah saatlerinde evine gelen polislerce gözaltına alındığını bildirdi. Atay'ın gözaltına alınması üzerine sosyal medyada "#BarışAtayYalnızDeğildir" etiketiyle oyuncuya destek veren çok sayıda paylaşım yapıldı:

Atay'ın gözaltına alınmasına Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki "hedef gösterici" nitelikteki yazısının neden olduğunu savunan birçok isim Hakan'a tepkisini ifade etti:

 

 

© Deutsche Welle Türkçe

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Tiyatrocu Barış Atay'ın avukatı Efkan Bolaç, Atay'ın Çarşamba sabahı evinde gözaltına alındığını duyurdu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Salı günkü yazısında Atay'a "haddinin bildirilmesi" çağrısında bulunmuştu. (16.05.2018)  

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