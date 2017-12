Bali sahillerinde çöp alarmı verildi

Endonezya'nın tatil cenneti olarak görülen Bali Adası'nun ünlü kumsalı Kuta, şimdilerde plastik pipetler ve gıda paketlerinden geçilmiyor. Sörf sevdalıları ise nehirlerin ve okyanus akıntıların taşıdığı çöp yığınlarının arasında sörf yapmaya çalışıyor.

"Yüzmek istediğimde bu durum hiç hoş değil. Burada her gün, her an bir sürü çöp görüyorum" diyen Avustralyalı turist Vanessa Moonshine "Çöpler okyanustan buraya geliyor. Çok korkunç" şeklinde konuşuyor.

Bali Adası, büyük bir deniz atığı sorunuyla boğuşan Endonezya'nın utanılan çocuğu konumuna geldi. 17 binden fazla adadan oluşan takımada ülkesi Endonezya, Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci deniz atığı üreticisi konumunda. Endonezya'nın yılda 1 milyon 290 bin metrik ton deniz atığı ürettiği tahmin ediliyor.

Endonezya'nın akarsu ve kıyılarındaki plastik seli uzun yıllardan beri sorun yaratıyor. Kentlerdeki su yollarını tıkayan çöpler, su baskını riskini artırırken, birçok deniz canlısının da ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.

Deniz atığı sorununun kontrolden çıkması ve popüler Jimbaran, Kuta ve Seminyak kumsallarını da içine alan 6 kilometrelik bir sahil şeridinin bu durumdan ağır şekilde etkilenmesi sonucunda Balili yetkililer geçen ay "çöp alarmı" verdi.

Günde 100 ton deniz atığı toplanıyor

Yetkililerin görevlendirediği yaklaşık 700 kişi, her gün yaklaşık 100 ton deniz atığını toplayarak, 35 çöp kamyonuyla yakınlardaki bir çöp depolama alanına taşıyor.

"Yeşil üniforma giymiş kişiler çöpleri toplayıp götürüyorlardı ama ertesi gün yine aynı durumla karşılaşıyordum" diyen Alman vatandaşı Claus Dignas adayı her ziyaretinde daha fazla çöp gördüğünden yakınıyor.

Yerel çevre koruma dairesinden Putu Eka Merthawan ise Bali'nin çöp probleminin Muson sezonu boyunca zirve yaptığını kaydediyor. Putu Eka Merthawan, güçlü rüzgarların okyanusta yüzen çöpleri kıyıya taşıdığını, yükselen nehir sularının ise nehir kenarındaki çöpleri sahile getirdiğini belirtiyor.

AFP/BW/HS

©Deutsche Welle Türkçe