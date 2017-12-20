 Bakan ve milletvekilleri kemer sıkacak | DÜNYA | DW | 05.04.2018
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DÜNYA

Bakan ve milletvekilleri kemer sıkacak

Polonya’da iktidar partisi, kamuoyu desteğindeki belirgin düşüş karşısında, milletvekilleri için kemer sıkma önlemlerini yürürlüğe sokacak.

PiS Genel Başkanı Yaroslav Kaçinski

PiS Genel Başkanı Yaroslav Kaçinski

Polonya'da iktidardaki milliyetçi-muhafazakâr Adalet ve Hukuk Partisi'nin (PiS) Genel Başkanı Yaroslav Kaçinski, kamuoyu yoklamalarında partinin kan kaybetmesi üzerine bakanlar ve milletvekillerine yönelik kemer sıkma önlemlerini yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. Kaçinski, Perşembe günü partisinin yönetim kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, partili bakanlar ve müsteşarların ek ödeneklerini Mayıs ayı ortasına kadar Katolik kilisesine bağlı uluslararası yardım örgütü Caritas'a bağışlama kararı aldıklarını bildirdi.

Parti ayrıca milletvekilleri ve senatörlerin maaşlarının beşte bir oranında azaltılmasını öngören bir yasa tasarısının parlamentosunun alt kanadı Sejm'e sunulması kararı aldı. Ayrıca kabine üyelerinden daha fazla gelir elde eden yerel yönetim yetkilileri için de bir gelir üst sınırı belirlenmesi planlanan tasarruf önlemleri arasında.

''Kamuoyu desteğinin büyük bir ağırlığının olduğunun'' altını çizen Kaçinski, bu önlemler çerçevesinde kamu şirketleri yöneticilerine yönelik ek ödemelerin tamamının da iptal edileceğini söyledi.

Kabine üyelerinin elde ettiği yıllık ek ödeneklerin 2017 yılında kişi başı 15 bin ile 19 bin euro arasında olduğu Şubat ayında basına yansımıştı. Bu rakamlar, ortalama gelirin bin euro olduğu Polonya'da toplumun bazı kesimlerinde şok etkisi yaratmıştı.

Eski başbakan Beata Szydlo ise ek ödenekleri savunarak, bakanların bu kazancı elde etmek için ‘'çok sıkı çalıştıklarını'' söylemişti.

Kantar MB Enstitüsü tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre seçmenin yalnızca yüzde 28'i iktidardaki Adalet ve Hukuk Partisi'ne (PiS) destek verdiğini söyledi. Bu tablo, 2015'te parti tek başına iktidara geldiğinde yüzde 40'tı.

DW,AFP/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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