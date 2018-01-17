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TÜRKİYE

Bakan Canikli'den Afrin operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Afrin'e operasyonunun yapılacağını söyleyerek "Bu harekat yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, A Haber'in canlı yayınına katılarak soruları yanıtladı. Canikli, Afrin'e operasyonla ilgili soru üzerine, "Bu harekat (Afrin'e) yapılacak, terörle bu mücadele gerçekleştirilecek. Ama zamanı, saati tamamen harekatın gerekliliği çerçevesinde, harekatın en etkili, en başarılı şekilde yürütülmesiyle alakalı planlamanın bir parçası. Dolayısıyla o çerçevede şu anda gereği yapılıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bütün terör hatları, varlığı ortadan kaldırılacaktır. Bunun başka çaresi yok" dedi.

Muhtemel kayıpların en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerektiğini söyleyen Nurettin Canikli, "Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz. Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor" dedi.

Türkiye'nin nihai hedefini engellemek ya da zayıflatmak için atılacak adımların Türkiye'yi hedefinden vazgeçiremeyeceğini söyleyen Canikli, "Arazida olan bütün ülkelerle görüşmeler devam edecek. Olabildiği ölçüde orada en uygun şartlarla olgunlaştırılmış şartlarla bu operasyonun yapılması son derece önemlidir" dedi.

ABD'den Türkiye'ye çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü  Heather Nauert, Perşembe günkü günlük basın toplantısında konuyla ilgili gelen bir soru üzerine Afrin'e harekat yapmaması için Türkiye'ye çağrıda bulunmuştu. Nauert, "Türklere bu tip eylemlere kalkışmama çağrısında bulunuyoruz... Şiddete bulaşmamalarını ama IŞİD'e odaklı kalmalarını istiyoruz" diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada Afrin'e operasyon konusunda Rusya ile koordineli olunması gerektiğini söyleyerek, "Biz birçok adımımızı Rusya ile koordine ettik. Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa da, mesela Esad konusunda, ama birlikte çalışıyoruz. İdlib bölgesinde rejimin sadece ihlali değil, ilerlemesi de var. Bunun durdurulması gerekiyor. Soçi'ye muhalefetin gidebilmesi için bu bölgedeki ihlallerin, ilerlemenin durdurulması gerekiyor. Bir yerde çatışma varken rejim ile muhalefetin müzakere yapması gerçekçi değil" açıklamasını yapmıştı.

Reuters/DW, HT/HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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