 Bakan Çelik′ten AB′ye ″vizyonsuzluk″ eleştirisi | TÜRKİYE | DW | 18.04.2018
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TÜRKİYE

Bakan Çelik'ten AB'ye "vizyonsuzluk" eleştirisi

AB Bakanı Ömer Çelik, AB Komsiyonu’nun Türkiye Raporu’nun objektif dille yazılmadığını öne sürerek, raporun gelişmelerin gerisinde kaldığı eleştirisini yöneltti.

Ömer Celik (Imago/Itar-Tass)

AB Bakanı Ömer Çelik, AB Komisyonu'nun Salı günü açıklanan Türkiye Raporu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik raporu, "vizyonsuz" ifadesiyle tanımladı.

Çelik, raporda "objektif bir dille yazılmış, hakkaniyete dayalı, olumlu ajanda içeren ve gelecek perspektifi sunan bir eleştiri bulunmadığını" belirtti. AB Bakanı, Gülen yapılanmasına yönelik bölümleri de "FETÖ'den masum bir sivil toplum örgütüymüş gibi bir retorik kullanılmasını son derece yanlış buluyoruz” yorumunda bulundu.

Bozdağ: AB'den uzaklaşan Türkiye değil

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Salı günü raporu eleştirdiği bir açıklama yapmıştı. "Rapordaki bazı olumlu ifadelerin, Türkiye'ye yapılan haksızlığı örtmeye yetmeyeceğini" ifade eden Bozdağ, Avrupa Birliği'nden uzaklaşanın Türkiye değil, Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda tarafsız davranmayan, Avrupa Birliği'nin olduğunu" belirtti. 

Bozdağ, "Eğer onlar vazgeçiyorlarsa o zaman çıksınlar, 'Biz Türkiye'ye ilişkin kanaatlerimizi değiştirdik, vazgeçtik' desinler" şeklinde konuştu.

En yoğun eleştiri OHAL'e

Avrupa Komisyonu'nun yıllık Türkiye raporunda, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaştığı" belirtiliyor ve yedinci kez uzatılması planlanan OHAL uygulamalarına dair eleştiriler öne çıkıyor.

Raporda ayrıca, yargı bağımsızlığı, Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki uygulamaları, kadın ve çocuğa yönelik şiddete yönelik de eleştiriler sıralanırken, sığınmacılara yapılan yardımlar konusunda ise övgülere yer veriliyor.

DW/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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