 Bakan Çavuşoğlu Solingen anma törenine katılacak | ALMANYA | DW | 23.04.2018
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ALMANYA

Bakan Çavuşoğlu Solingen anma törenine katılacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 29 Mayıs’ta Solingen'deki ırkçı saldırının 25’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılacağı açıklandı.

Türkei Sondergipfel der Organisation für Islamische Kooperation (OIC) (Reuters/A.H. Yaman)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 5 Türk'ün yaşamını yitirdiği Solingen saldırısının 25'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılarak, bir konuşma yapacağı bildirildi. Alman haber ajansı dpa'nın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Solingen belediye sözcüsü, Çavuşoğlu'nun 29 Mayıs'taki anma törenine katılarak bir konuşma yapacağını birkaç gün önce öğrendiklerini belirtti.

Solingen belediye sözcüsü, Almancaya çevirmek ve tören sırasında dağıtabilmek için Çavuşoğlu'nun yapacağı konuşmanın metnini önceden isteyeceklerini ifade etti. Sözcü, "Türk hükümetinin Genç ailesine ve saldırının kurbanlarına büyük saygı gösterdiğini ve bunun dikkate alınacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimler öncesinde Türk hükümet temsilcileri ve siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütme olasılığı Almanya'da kaygı yaratıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türk hükümet temsilcilerinin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini söylemişti.

Deutschland Anschlag auf Haus in Solingen 1993 (imago/Tillmann Pressephotos)

Soilngen'deki kundaklama sonucu anı aileden beş Türk hayatını kaybetmişti

Türk yetkililer önceki yıllarda da törene katılmıştı

Solingen belediye sözcüsü, saldırının 20'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere de Türk hükümet yetkililerinin katıldığını hatırlattı.

29 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen anma törenine dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ katılmış ve bir konuşma yapmıştı.

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcılar tarafından Türklerin yaşadığı bir bina kundaklanmış, çıkan yangında Genç ailesinden beş kişi yaşamını yitirmişti.

dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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