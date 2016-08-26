 Bahisçilerin Eurovision favorisi Kıbrıs | YAŞAM | DW | 11.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Bahisçilerin Eurovision favorisi Kıbrıs

Bahisçiler Eurovision Şarkı Yarışması'nın favorilerini açıkladı. Cumartesi günü düzenlenecek finalin favorisi Kıbrıs olurken, onu İsrail takip etti.

default

Kıbrıs adına Eleni Foureira yarışıyor.

63. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali için nefesler tutulmuşken bahisçiler, Cumartesi günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek olan yarışmanın favorilerini açıkladı. Eurovisionworld isimli web sitesinden tahminlere dayandırılan sonuçlara göre, bu yılın favorilerinde Kıbrıs adına yarışan Yunan şarkıcı Eleni Foureira'nın seslendirdiği "Fuego" isimli şarkı ilk sırada yer aldı.

Kıbrıs'ı Netta Barzilay'in temsil ettiği İsrail izledi. Genç şarkıcı Barzilay'in seslendirdiği "Toy" yarı finale kadar açık ara favori gösteriliyordu.

Fransa adına Akdeniz'de bir sığınmacı teknesinde doğan bir bebeğin hikayesini anlatan "Mercy" adlı şarkı ile yarışan ikili Madame Monsieur de favoriler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Geçen hafta düzenlenen iki yarı final sonucu 20 ülke Cumartesi düzenlenecek finale adını yazdırmıştı. İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya ise Avrupa Yayın Birliği'ne (European Broadcasting Union) en fazla mali katkı sağlayan ülkeler olarak yarı finale katılmadan doğrudan finalde yarışma hakkına sahip. Geçen yıl Ukrayna'da Salvador Sobral'in performansı ile yarışmadaki ilk zaferini elde eden ev sahibi Portekiz de doğrudan final biletini almıştı.

Kazanan 43 katılımcı ülkeden izleyicilerin vereceği oyların yanı sıra yüzde 50 oranında jürinin kararı ile belirlenecek.

AFP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İspanya'da Eurovision'a boykot çağrısı

İspanya'da Eurovision tartışması yaşanıyor. Nedeni ülkeyi finallerde temsil edecek olan müzisyenlere olan tepki. (10.05.2018)  

Eurovision'un unutulmaz kostümleri

Kiev’in ev sahipliği yaptığı 62. Eurovision Şarkı Yarışması’nda (ESC) “Amar Pelos Dois” adlı şarkısıyla Portekizli Salvador Sobral birinci oldu. Eurovision tarihinin unutulmaz isimleri ve kostümlerini derledik. (09.05.2017)  

Benzer içerik

UEFA Europa League Pokal

Avrupa Ligi’nde kuralar çekildi 26.08.2016

UEFA Avrupa Ligi grupları Monaco’da yapılan kura çekimiyle belli oldu. Fenerbahçe şampiyonluk adayı Manchester United'ın da bulunduğu A grubunda yer aldı.

Fußball WM-Qualifikationsspiel Türkei vs Island

Türkiye İzlanda'dan eli boş dönüyor 09.10.2016

Dünya Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Türkiye, İzlanda'ya 2-0 yenilerek gruplardaki ilk mağlubiyetini aldı.

WM-Qualispiel Türkei gegen Ukraine

Ay-yıldızlılar sonunu getiremedi 06.10.2016

Dünya Futbol Şampiyonası Avrupa elemelerinde Türkiye, 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada iki penaltı vardı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

BM: Kongo'da 400 bin çocuk açlıktan ölebilir

Kongo'da yaşanan insanlık krizi alarm veriyor. UNICEF'in raporuna göre Kongo'nun Kasai bölgesinde 770 yetersiz besleniyor. 400 bin çocuk da açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya.  

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen kuşkonmaz için geri sayım başladı. Yetiştirmesi zahmet isteyen bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 