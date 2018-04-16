Bahçeli'den erken seçim çağrısı

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması mümkün değildir" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, takdir haklarını erken seçimden yana kullanacaklarını belirtti.

TBMM'deki grup toplantısında partililere seslenen Bahçeli, "26 Ağustos 2018 günü Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gitmeli" diyerek, Türkiye'nin düşmanlarına gereken dersi vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Erdoğan: Bahçeli ile görüşeceğiz

Hükümet adına ilk açıklamayı yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin ''Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır" dedi.

Bozdağ'ın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise çarşamba günü Bahçeli ile görüşeceklerini ifade etti. Erdoğan, "Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak" dedi.

Erdoğan ardından genel başkanı olduğu AKP'nin meclis grup toplantsındaki konuşmasında, 16 Nisan'da halk oylamasıyla önemli bir anayasa değişikliğinin kabul edildiğini belirterek, seçimler için 2019 vurgusu yaptı.

Erdoğan, "Cumhuriyet döneminde yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizlerin en önemli sebebi olan yönetim sistemimizdeki tıkanıklıkların aşılmasına vesile olacağına inandığımız anayasa değişikliği 2019 Kasım seçimlerinde inşallah tamamen yürürlüğe girecek" şeklinde konuştu.

CHP: Hodri meydan!

Ana muhalefet partisi CHP adına açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Hodri meydan, biz hazırız" dedi.

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin yapılmasının ardından, 16 Nisan referandumunda kabul edilen ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğinin ilgili maddeleri yürürlüğe girecek.

DW,DHA/GA,BÖ

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