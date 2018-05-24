 Bahçeli MHP′nin seçim beyannamesini açıkladı | TÜRKİYE | DW | 26.05.2018

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TÜRKİYE

Bahçeli MHP'nin seçim beyannamesini açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda vaatlerde bulundu. Toplantıda MHP'nin milletvekili adayları da tanıtıldı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisini mecliste "çok daha güçlü, layık olduğu, sözü geçen bir mevkiye" taşıma sözü verdi.

Bahçeli, 24 Haziran seçimleri öncesi AKP ile Cumhur İttifakı kuran partisinin seçim vaatleri arasında "teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması, üniversiteye giriş sınavının kaldırılması, askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması, kadınlara sigortalılık öncesi doğumlar için borçlanma hakkı tanınması ve asgari ücretin vergiden muaf tutulmasının" bulunduğunu söyledi.

MHP lideri, "Önümüzde yeni ve tarihi bir imtihan vardır. Geleceğin Türkiyesinin temelleri cumhurun ittifak ruhuyla atılacaktır. İstiklalimize pranga vurmaya çalışan ilkesiz ve iradesiz güruh cumhurun ittifak duruşuyla kazınacak ve kaybedecektir" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni "ihanete karşı güvenlik duvarı" olarak tanımlayan Bahçeli, "Partimizin milletvekili adayları, yöneticileri ve samimi ülküdaşlarım üzerinde spekülasyon yapan, karalamalara tevessül eden, itibar cellatlığına soyunan, küçücük akıllarıya gazete, televizyon ve sosyal medyadan dedikodu üreten kim varsa alçaktır, haindir, kripto damarın can çekişen son kalıntılarıdır" ifadesini kullandı.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan rekorlara da değinen Bahçeli, "Ekonomik çöküntüden, döviz kurunun tırmanmasından memnuniyet duyup bunu siyasi ranta çevirme hazırlığı içinde olan kim varsa alayı vatan hainidir" dedi. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz. Yıkmaya da kimsenin gücü yetmez" diye ekledi.

DW/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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