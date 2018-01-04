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TÜRKİYE

Bahçeli: 2019'da Erdoğan'ı destekleyeceğiz

MHP lideri Bahçeli, partisinin 2019'da planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti.

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Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini açıkladı. "Yenikapı ruhuna sadık olduklarını" vurgulayan Bahçeli, "bu ruhla hareket ederek" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alacaklarını açıkladı.

Başkent Ankara'da medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gündemi değerlendiren Bahçeli, "Türkiye'nin geleceğini dikkate alarak, birliğini dikkate alarak, eğer yeni bir sürece girilmişse, bunun başlangıcı 3 Kasım 2019 olacaksa, o zaman MHP cumhurbaşkanlığı veya milletvekilliği seçiminde bu yönüyle hareket edecektir" şeklinde konuştu.

"Düşüncemiz, cumhur ittifakıdır" diyen Bahçeli, "Cumhur ittifakında büyük bir birlik, anayasa değişikliğindeki birlik devam etmesi gözüküyor ise o zaman cumhurbaşkanlığının ittifakı da bu ittifak olur" ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli Almanya’nın konuşma yapmasını istemediği Erdoğan’a yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. (30.06.2017)

MHP'den ihraç edildikten sonra parti kurma çalışmalarına başlayan Meral Akşener, yeni partisinin kuruluşunu ilan etti. Adı "İyi Parti" olarak ilan edilen partinin sloganı ise "Türkiye iyi olacak." (25.10.2017)

"MHP sadıktır"

Seçimlerde kendisinin de aday olmayacağını kaydeden Bahçeli, "Yenikapı diye başlayan bir ruhla hareketle anayasada beraber hareket ettiğimiz, halkoylamasında beraber hareket ettiğimiz, uygulamasına önderlik yapan parti ile beraber sonuç almak Türkiye'nin hayrına olacağı inancındayız" dedi.

Bahçeli, "Herhangi bir sebeple Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse, 'ben böyle bir yola girmek istemiyorum' derse o kendisinin bileceği iştir. Ama başlatılan bir ruha MHP sadıktır. Bu yeni ruh, Yenikapı meselesini de iyi anlamak lazımdır" ifadelerini kullandı.

"Süreci gölgelemek doğru değildir"

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, anayasa değişikliği ve halkoylamasıyla kabul edilmiştir. Bu süreç 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle uygulamaya bütün kurum ve kurallarıyla beraber geçecektir" şeklinde konuşan Genel Başkan, "Böyle bir süreci gölgelemek, tartışmak, farklılaştırmak, demokrasiden yana bilmem kimden yana diye ayrımlarla her türlü kaosu, krizi davet etmek doğru bir şey değildir" dedi.

Bahçeli, AKP ile seçim ittifakına gidip gitmeyeceklerine dair soruyaysa "MHP olarak şu an Adalet ve Kalkınma Partisi sayın genel başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır" şeklinde yanıt verdi.

"MHP'nin baraj sorunu yok"

Türkiye'de halihazırda geçerli olan yüzde 10 barajına da değinen Bahçeli, partisinin bu barajla ilgili bir sorunu olmadığını belirtti. Bahçeli, "Sanki 15 günlük parti barajı aşıyor ama MHP aşamayacak gibi ters bir yorum içerisine giriyorlar. Bu haksızlıktır. MHP'nin baraj diye bir sorunu yoktur. O zaman mesele barajın aşılıp aşılmaması MHP'nin meselesidir. Bir başkasının meselesi olmamalıdır" dedi.

DW/DHA,BÜ/GY

© Deutsche Welle Türkçe

http://www.hurriyet.com.tr/bahceliden-ak-parti-ile-ittifak-sorusuna-yanit-40702955

 

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