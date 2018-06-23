Bahçeli: Üzerimize düşeni yapacağız

Cumhur İttifakı ile seçime giren MHP, Türkiye genelinde yüzde 11'in üzerinde oy alarak meclise 50 milletvekili gönderdi. Seçim sonuçlarına ilişkin MHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen MHP lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin tüm kurum ve kurullarıyla yerleşmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getiren Bahçeli, "Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye'nin teminatı" dedi.

CHP'de sessizlik hakim, gözler İnce'de

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, parti adına son resmi açıklama dün CHP sözcüsü Bülent Tezcan'dan geldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklama yapıncaya dek gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyleyen Tezcan, "Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun biz yine demokratik zeminde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sonuçları olgunlukla karşılamak gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Yüzde 30,7 oy alan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada öğle saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

CHP'de adı Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen İstanbul milletvekili İlhan Kesici ise Erdoğan'ı Twitter üzerinden tebrik etti.

İYİ Parti'den "devam" mesajı

Seçim sonuçlarına ilişkin İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'den henüz bir değerlendirme gelmezken, partinin genel sekreteri Aytun Çıray Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Çıray, yüzde 10 barajını aşmalarını "büyük başarı" olarak niteledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da sonuçlara ilişkin "Neticeyi iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz" dedi.

HDP: İhlallerin teker teker ortaya çıkarılması için mücadelemiz sürüyor

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Ankara'daki HDP genel merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Buldan, gece yarısı düzenledikleri basın toplantısında, bugünden itibaren seçim sonuçlarını yetkili kurulları toplayarak değerlendireceklerini söyledi. Buldan "Seçim ihlallerini, yapılan baskıları bir raporla kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

Doğudaki bazı sandıklarda blok oy atma, müşahitlerin darp edilmesi gibi usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Buldan, "İhlaller sonucunda oylarımız ve emeğimiz çalınmıştır. Bunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Karamollaoğlu: Demokrasilerde milletin tercihine saygı duyulur

Saadet Partisi'nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu partisinin genel merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Karamollaoğlu, "Hakikaten bugün gördüğümüz neticeden çok daha iyisini beklerdik. Ama demokrasilerde milletin tercihi neyse ona saygı duyulur. Millet böyle bir tercihte bulundu. Biz de bu tercihe saygı göstermek durumundayız" dedi.

DW,ÖA/BK

© Deutsche Welle Türkçe