Başsavcılık Puigdemont'un iadesini istiyor

Katalan lider Carles Puigdemont'un İspanya'ya iade edilmesi için başlatılan süreç ilerliyor. Schleswig Holstein Eyalet Başsavcılığı Katalan lider Carles Puigdemont'un İspanya'ya teslim edilmesini istiyor. Başsavcılığın Schleswig Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne, Katalan liderin ülkesine teslim edilmesi için başvuruda bulunacağı belirtildi. Ancak mahkeme başsavcılığın henüz bu konuda resmi bir başvuruda bulunmadığını açıkladı. Mahkeme başsavcılığın, Puigdemont'un teslim edilmesi talebiyle ilgili başlatılan süreçte yeniden tutuklanması talebini ise reddetti. Açıklamada, "Katalan liderin kaçma tehlikesinin bulunmadığı" belirtildi.

İspanya'da "ayaklanmaya teşvik" ve "devlete karşı başkaldırma" suçlarından yargılanması öngörülen 55 yaşındaki Puigdemont'un da aralarında olduğu 13 Katalan siyasetçinin 25 yıla kadar hapis cezası almaları söz konusu.

Serbest bırakılmıştı

Puigdemont, geçen yıl Ekim ayında Madrid yönetimi tarafından anayasaya aykırı olarak değerlendirilen bağımsızlık referandumunun ardından İspanya'dan ayrılarak Belçika'ya geçmişti. Puigdemont Mart ayında Danimarka'da Almanya'ya geçtiği sırada hakkında çıkarılan uluslararası yakalama emri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi Puigdemont’un şartlı tahliyesine hükmetmiş, 75 bin euro da kefalet ödemesini kararlaştırmıştı. Mahkemenin kararında ayrıca Puigdemont'un "isyan" suçlamasından dolayı İspanya’ya iade edilmeyeceği belirtilmiş, diğer yandan, Puigdemont hakkındaki "devlet parasını kötüye kullanma” suçlaması nedeniyle İspanya’ya iadesinin mümkün olabileceği ifade edilmişti. Mahkeme bunun yanı sıra Katalan siyasetçiye Almanya'yı terketme yasağı koymuş ve her hafta polise giderek imza koşmasını şart koşmuştu.

Puigdemont'un İspanya'ya iade edilip edilmeyeceği Başsavcılığın mahkemeye yapacağı başvurunun ardından netlik kazanacak.

dpa, AFP / HT, BÖ

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