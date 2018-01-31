 Başbakan Yıldırım’dan Macron’a Afrin yanıtı | AVRUPA | DW | 31.01.2018
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AVRUPA

Başbakan Yıldırım’dan Macron’a Afrin yanıtı

Başbakan Yıldırım, Afrin’in “işgal operasyonuna” dönüşmemesi gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a, “Temelden sakat bir düşüncedir” diyerek yanıt verdi.

Türkei Wichtiger Berater von Regierungschef Yildirim festgenommen (picture alliance/abaca/E. Kizil)

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Afrin operasyonu üzerine yaptığı değerlendirmelere tepki gösterdi. Türkiye’nin 20 Ocak’ta Suriye’nin Afrin kenti ve çevresinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın “işgal eylemine dönüşme riskine” karşı “uyarıda” bulunan Macron'a cevap veren Yıldırım, “Temelden sakat bir düşüncedir” ifadesini kullandı.

Ankara’da Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldırım, “Türkiye'nin katiyen bir işgal mantığı içerisinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir” dedi ve Fırat Kalkanı Harekâtı’na bakılırsa bunun görüleceğini sözlerine ekledi.

Başbakan, Ağustos 2016 ve Mart 2017 tarihleri arasında Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’e karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı’na atıfla, bölgenin güvenliğinin sağlandığını belirterek, “130 bine yakın Suriyeli’nin yaşadığı, 160 bin öğrencinin tekrar eğitime başladığı huzur ve barış içerisinde bir alana dönüştürdük” dedi.

Yıldırım, “Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı Harekâtı'ndaki Münbiç, Cerablus ve Azez hattında 2 bin kilometrelik alana bakmaları yeterlidir” diye ekledi.

Frankreich Treffen Macron und Erdogan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ay başında Paris'te Macron'la yaptığı görüşmeden bir kare (Arşiv)

Macron’un “işgal” uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron bugün Le Figaro gazetesinde yayımlanan açıklamasında Türkiye'nin Afrin harekâtının "Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eylemine dönüşme riskine" karşı "uyarıda" bulunmuş ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylemişti.

Macron, Zeytin Dalı Harekâtı’nın "ilk saatlerinden itibaren Erdoğan'la konuşarak kaygılarını dile getirdiğini" hatırlatıp, "Eğer bu harekât Türkiye'nin sınırına yönelik potansiyel bir terör tehdidine karşı mücadelenin ötesine gider ve bir işgal operasyonuna dönüşürse, işte o zaman gerçek bir sorunla karşı karşıyayız demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Suriye’de yedi yıldır devam eden iç savaşı sonlandırmak için çözüm arayışlarına da değinmiş ve “Tüm tarafları kapsayan bir çözüm için Türkleri ve Rusları ikna etmek istiyorum” demişti.

Macron'un bu açıklamalarının yayımlanmasından birkaç saat önce de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Fransız Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Afrin operasyonunun "Suriye'nin kuzeyini işgale dönüşmesi riski"nden söz etmişti.

DW/AFP/DHA,ÇÖ/CÖ
© Deutsche Welle Türkçe

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