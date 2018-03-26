 Başbakan Yıldırım′dan AB′ye sitem | AVRUPA | DW | 27.03.2018
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AVRUPA

Başbakan Yıldırım'dan AB'ye sitem

Başbakan Binali Yıldırım, Varna'da gerçekleşen Ankara ile Brüksel arasındaki üst düzey zirvede Türkiye'ye yönelik tavrı eleştirdi, "Bu iş olmayacaksa kararı bizden önce Avrupa vermelidir" dedi.

München MSC 2018 | türkischer Ministerpräsident Binali Yildirim (Reuters/M. Rehle)

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan'ın Varna kentinde Pazartesi düzenlenen Türkiye-AB zirvesine ilişkin, "Zirvede AB'nin ülkemize yönelik yaklaşımının hakkaniyetli bir zemine oturacağına dair bir işaret göremedik" dedi.

AKP meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada "AB'ye tam üyelik perspektifimizi muhafaza ediyoruz" diyen Yıldırım, "Eğer bu iş olacaksa, her iki tarafın da çıkarlarına uygun şekilde olmalıdır. Olmayacaksa kararı bizden önce Avrupa vermek durumundadır" sözlerini kullandı.

Yıldırım, "Türkiye'nin Avrupa Birliği karnesi, tüm taahhütlerin yerine getirildiği sadece AB tarafından kaynaklanan sıkıntılar ve siyasi engellemeler sebebiyle beklemeye alınan hususlardan oluşuyor" dedi.

Tusk ve Juncker yaklaşık 10 ay sonra Erdoğan'la yeniden görüştü.

Tusk ve Juncker yaklaşık 10 ay sonra Erdoğan'la yeniden görüştü.

Varna'da çözüm yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Varna'da Avrupa Birliği'nin en üst düzey iki ismi olan Konsey Başkanı Donald Tusk ve Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker ile bir araya gelmişti. Uzun zamandır sorunlu olan Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatının konuşulduğu bir dönemde gerçekleşen zirvenin ardından AB tarafından yapılan açıklamada sorunların çözümüne dair bir uzlaşma ya da çözüme ulaşılamadığı bildirilmişti.

Erdoğan ise "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz" demiş, Avrupa'nın Türkiye'yi genişletme politikasının dışına itmesinin vahim bir hata olacağını ifade etmişti.
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Yıldırım'dan ilerleme raporu tahmini

Başbakan Yıldırım Varna'da yapılan görüşmede Ankara'ya yöneltilen Afrin harekatına ilişkin eleştirileri de değerlendirdi. Yıldırım, "Türkiye'nin her türlü terör örgütüne karşı verdiği mücadele ilişkilerimizin önünde bir engel olarak görülmesi bizi çok rahatsız ediyor" dedi.

Yıldırım AB'nin 17 Nisan'da açıklayacağı Türkiye ilerleme raporuna dair düşüncesini ise " Bu raporda herhalde Türkiye'nin hayrına fazla bir şey olmayacağını tahmin etmek sır değil. OHAL'den tutun Afrin operasyonuna kadar bütün terör örgütlerinde kullandığımız yöntemleri, eleştireceklerinden hiç tereddüdüm yok" sözleriyle dile getirdi.

"Avrupalı dostlarımıza sesleniyorum" diyen Yıldırım, "Türkiye AB'ye olan bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve arkasındandır. AB'ye tam üyelik perspektifimizi muhafaza ediyoruz. Sorulması gereken soru AB'nin Türkiye konusundaki kararı nedir? Avrupa yeni bir vizyon ile kucaklayıcı bir vizyon ile yoluna devam mı edecek yoksa kendi içine kapanarak bir yol mu yürüyecek?" sözlerini kullandı.

DHA/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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