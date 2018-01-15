Bağdat'ta çifte intihar saldırısı  

Irak’ın başkenti Bağdat art arda düzenlenen iki intihar saldırısıyla sarsıldı. Her iki saldırı da başkentin El Tayyaran Meydanı'nda düzenlendi. Sağlık Dairesi yetkilileri saldırılarda iki intihar saldırganının yanı sıra 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer yaralananlardan çoğunun durumunun ağır olduğunu kaydetti. Emniyetten bir yetkili ise AFP'ye yaptığı açıklamada saldırılarda ölenlerin sayısının 31'e, yaralananların sayısının ise 84'e yükseldiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Bağdat'taki saldırılarda saldırganların patlayıcı yüklü yelekleri infilak ettirdiğini kaydetti. Görgü tanıkları bombaların meydanda bekleyen işçilerin yakınlarında patladığını belirtti. El Tayyaran günlük iş arayan işçilerin her sabah gelerek beklediği bir nokta olarak biliniyor.

Bağdat'taki intihar saldırılarını henüz üstlenen olmadı. Geçmişte Irak'ta düzenlenen birçok saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Bağdat'taki saldırılardan birkaç saat sonra kentin doğusunda bir başka saldırı daha düzenlendi. Bu saldırıda bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi ordu ve emniyetten güvenlik güçlerinden oluşan komando timi ve gizli servis temsilcileriyle yaptığı acil toplantıda, IŞİD hücrelerinin ortadan kaldırılmasını ve sivilllerin korunmasını talep etti.

Almanya saldırıyı kınadı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki intihar saldırılarını kınadı. Berlin'den yapılan açıklamada, Irak'tan son aylarda gelen cesaretlendirici haberlerden sonra bu olayın bir kez daha Irak'ta terörün tamamen yenilmediğini gösterdiği belirtildi. Açıklamada Almanya'nın Irak'ın yanında olduğu kaydedildi.

Özellikle başkent Bağdat'ta sık sık bombalı saldırılar düzenleniyor. Sünni radikaller genellikle saldırılarda Şiiler'i hedef alıyor.

2016 yılı yazında Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırı, kentte bugüne dek düzenlenen en büyük saldırı olma özelliği taşıyor. Saldırıda 280'in üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

DPA/AFP, HT/BK

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